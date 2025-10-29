Karina García sorprende al revelar cuántos vestidos lleva al reality internacional ¿Cuándo inicia?

La creadora de contenido colombiana Karina García vuelve a generar conversación en redes tras confirmar su participación en un reality internacional de convivencia “La Mansión de Luinny”, grabado en República Dominicana. La influenciadora sorprendió al revelar la cantidad de vestidos que llevará para esta nueva etapa televisiva.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocido actor ocultó que se convertiría en padre y ahora le da la bienvenida a su primer hijo

¿Cuántos vestidos empacó Karina García para su nuevo reto televisivo?

Durante una transmisión en vivo, Karina García confesó que empacó 450 vestidos para un mes de grabación, asegurando que quiere estar preparada para cada momento y mostrar su mejor versión frente a las cámaras.

Según ha destacado en varias ocasiones, su intención es reflejar profesionalismo, estilo y compromiso con el público:

“Llevo 450 vestidos para un mes. Cambian seis veces al día. Les voy a dar pelo, outfit y gloss”, afirmó la influenciadora.

Los internautas aplaudieron su nivel de preparación y el esfuerzo que pone en su imagen, resaltando que su estilo ha sido una de las claves de su éxito como figura digital.

Además, muchos recordaron su participación en ‘La casa de los famosos Colombia’, donde afirmaron que su forma de vestir y su cuidado por los detalles la hicieron destacar.

¿Por qué Karina García aceptó el reto de estar en un nuevo reality?

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne a más de cinco millones de seguidores, Karina García contó que decidió unirse al reality internacional porque busca conectar con una nueva audiencia y mostrar una versión renovada de sí misma.

Según explicó, esta experiencia representa un reto personal con el que pretende proyectar una actitud más madura y estratégica frente a las cámaras.

La creadora de contenido aseguró que mantiene su esencia, pero con una mentalidad distinta, dispuesta a aprender y a asumir los retos con mayor seguridad.

Karina García se reencontrará con Yina Calderón en República Dominicana / (Foto del Canal RCN)

Su participación también ha despertado gran expectativa entre los usuarios de redes, especialmente porque volverá a coincidir con Yina Calderón, con quien en el pasado tuvo una convivencia complicada que dio lugar a varios momentos tensos y ampliamente comentados en redes sociales.

Artículos relacionados La Jesuu La Jesuu recuerda sus inicios y sorprende con la comparación de su vida actual ¡Aquí las fotos!

¿Qué espera Karina García de su experiencia en el reality internacional?

A su llegada al país caribeño, la influenciadora compartió con sus seguidores algunos detalles de la lujosa bienvenida que recibió, mostrando el vehículo en el que fue trasladada y destacando la atención del equipo de producción.

Karina García se prepara para su experiencia en el reality / (Foto del Canal RCN)

La creadora de contenido se mostró emocionada por comenzar esta nueva etapa, asegurando que planea disfrutar cada momento lejos del celular y de las distracciones cotidianas.

Con una actitud positiva, invitó a su comunidad digital a acompañarla en esta experiencia y a seguir de cerca todo lo que suceda durante su participación.

El reality, cuyo estreno está previsto para el 30 de octubre, promete captar la atención del público latino con una propuesta de convivencia diferente y un elenco integrado por reconocidas figuras del entretenimiento. Los internautas ya comenzaron a reaccionar en redes, mostrando curiosidad por el desempeño y la participación de Karina en esta nueva etapa televisiva.