La Jesuu recuerda sus inicios y sorprende con la comparación de su vida actual ¡Aquí las fotos!

La creadora de contenido caleña, La Jesuu, sorprendió a sus seguidores al compartir una emotiva comparación entre su presente y su pasado. Con unas imágenes, mostró cómo ha cambiado su entorno desde que comenzó en redes sociales, acompañando la publicación con un mensaje que inspiró a sus seguidores.

¿Qué dijo La Jesuu de su vida antes de las redes sociales?

En sus historias de Instagram, La Jesuu compartió el resultado de la remodelación de su habitación y mencionó que el resultado es “como un día lo soñó”. Mostró con orgullo el espacio en el que vive actualmente, reflejo del camino que ha recorrido en los últimos años.

Más adelante, publicó una fotografía antigua en la que aparece frente a un espejo, y de fondo se observa la habitación que tenía antes de dedicarse por completo a las redes sociales.



La comparación dejó ver el cambio en su entorno y fue tomada por sus seguidores como una muestra del crecimiento personal que ha logrado. Muchos recordaron los primeros videos que la hicieron viral en 2019, cuando grababa desde su antigua casa en Cali, el lugar donde comenzó a construir su comunidad.

¿Qué mensaje recibió La Jesuu tras mostrar su nueva vida?

Después de mostrar las dos fotografías, la influenciadora compartió un mensaje que le envió un seguidor:

“El paso a paso de tu vida y los que hemos sido testigos, podemos decir que eres motivo de inspiración”, escribió.

La Jesuu mostró con orgullo su habitación actual / (Fotos del Canal RCN y Freepik)

La influenciadora respondió con una expresión que resumió su mensaje de superación al afirmar que “sí se puede”. Los internautas resaltaron su actitud perseverante y recordaron que su historia ha estado acompañada de constancia y autenticidad.

¿Cuál es la historia de La Jesuu?

Desde sus inicios en 2019, La Jesuu ha sido reconocida por su contenido humorístico y sus mensajes enfocados en el amor propio. Su crecimiento en redes sociales comenzó tras la difusión masiva de uno de sus videos que marcó el inicio de su comunidad digital.

La Jesuu ha sido reconocida por su contenido humorístico / (Foto del Canal RCN)

Uno de los aspectos más visibles de su trayectoria es su experiencia con la alopecia, una condición que causa la pérdida de cabello y que ha compartido sus redes. También comparte parte de su historia personal, como su proceso de adopción y los retos económicos que enfrentó antes de alcanzar reconocimiento.

Los internautas destacan que el camino de La Jesuu representa un ejemplo de constancia y superación. Su más reciente publicación fue destacada por los usuarios como una muestra del avance que ha tenido a lo largo de los años y de su capacidad para inspirar a otros con su historia.