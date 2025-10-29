Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermana de Baby Demoni acusa a la pareja de la fallecida influencer de robo, ¿por qué?

La hermana de Baby Demoni compartió detalles de la muerte de la influencer y tachó a su cuñado por la forma como habría actuado.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Muerte
Hermana de Baby Demoni acusa a la pareja de la fallecida influencer de robo | Foto de Freepik.

La muerte de la influencer Baby Demoni sigue causando conmoción y curiosidad. El fallecimiento de la joven es materia de investigación, pues son distintas las hipótesis que rondan sobre qué fue lo que le sucedió.

Diversas declaraciones han venido saliendo, así que entre lo más nuevo habló la hermana de la influencer, quien se llama Valentina Esquin.

¿Por qué la hermana de Baby Demoni dice que la pareja de la influencer la habría robado?

En medio de una charla para el podcast 'Más allá del silencio', la hermana de Baby Demoni hizo álgidas acusaciones, pues aseguró que el compañero sentimental de la fallecida creadora de contenido, quien se conoce como Samor, se habría robado un dinero.

De acuerdo con Valentina Esquin, la fallecida creadora de contenido tenía un dinero ahorrado, al rededor de 15 millones de pesos, el cual era para comprarse un carro.

Muerte
La muerte de Baby Demoni está en investigación | Foto Freepik.

"Los tenía (los 15 millones) en una caja y en la caja no había ningún dinero, incluso hasta la ropa (Samor) se le llevó a ella, porque ella era la que le compraba la ropa a él", expresó Valentina.

De hecho, la familiar de Baby Demoni comentó que el dinero mencionado iba a ser ingresado a una cuenta de ahorros. Entonces, indicó que cree que si Samor no se quería llevar el dinero, estaría en el lugar (la caja).

¿Qué más reveló la hermana de Baby Demoni?

La joven dio a conocer que el novio de Baby Demoni la llevó al hospital, pero no se quedó en el centro de salud, después se habría llevado varias cosas del apartamento donde vivían juntos.

"Él era el único que tenía llaves de ese apartamento... La policía fue al apartamento a recolectar pruebas, él ya había ido, mi hermana estaba cuidando una mascota... Tuvo que ir en algún momento tanto a sacar a la mascota para entregarla, ya realmente no sabría decirte si fue los días siguientes, aunque yo me imagino que sí", según Valentina Esquin.

En adición, recalcó que Samor habría tenido el tiempo suficiente para llevarse lo que a él le convenía tener en su poder.

