La Segura respondió a críticas por su maternidad mientras disfrazó a su hijo: "estoy harta"

La influenciadora la Segura se sinceró sobre los comentarios negativos que le han dejado sobre su maternidad.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
La Segura sobre la maternidad
La Segura disfraza a su hijo y responde críticas/Canal RCN

La influenciadora la Segura respondió a críticas sobre su maternidad con su hijo Lucca, fruto de su matrimonio con el uruguayo Ignacio Baladán.

¿Qué dijo la Segura tras críticas por su maternidad?

La creadora de contenido compartió un video en el que se mostró disfrazando a su bebé de príncipe, pirata, aguacate y dinosaurio, y respondiendo a quienes le han señalado que debería dedicarse a su hogar en lugar de seguir creando contenido para redes sociales.

La Segura responde a críticas sobre su maternidad

"Ser mamá no te frena, tener un hijo es gasolina premium y es que para muchos ser mamá es un problema y el problema tuyo por tu mente diminuta, que mientras vos me estás enviando cómo criar a mi hijo yo estoy construyendo mi futuro y el de él", expresó.

La caleña destacó que está harta de que hagan ver la maternidad como un obstáculo para cumplir sueños, indicando que un bebé no es un ancla, sino un timón.

"Ser mamá no es el fin de tu carrera o de tus sueños, así que como soy mamá influencher, 4 ideas de disfraces para este Halloween", añadió.

¿Cómo reaccionaron los internautas a las declaraciones de la Segura y los disfraces para su hijo?

Tras su revelación, logró miles de corazones y reacciones donde la llenaron de halagos por su pequeño y los disfraces que eligió para él en esta temporada de Halloween.

La Segura disfrazó a su hijo Lucca

Entre ellas, le comentaron Luisa Fernanda W, Greeicy Rendón, Marilyn Oquendo, Karin Jiménez, entre otras que quedaron derretidas con Lucca.

Además, la elogiaron por su gran labor de madre y coincidieron con su pensamiento, deseándole los mayores éxitos.

Por ahora, la creadora de contenido sigue enamorando a sus fanáticos mostrando parte de su maternidad y sus diversas publicaciones sobre tips de belleza, tutoriales, estilo de vida, viajes, entre otros.

De igual manera, se encuentra en medio de sus preparativos para lo que será sus prontas intervenciones, con las que espera mejorar su apariencia física debido a los cambios que sufrió tras haber dado a luz a su pequeño, indicando que en los próximos días se someterá a algunas modificaciones.

