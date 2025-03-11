Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón abrazó a uno de sus compañeros y él tuvo una curiosa reacción

Yina Calderón mostró su vulnerabilidad ante uno de sus compañeros tras tomar de más en La mansión de Luinny.

Yina Calderón abraza a un compañero
Yina Calderón ase mostró vulnerable/Canal RCN

La empresaria Yina Calderóndejó en evidencia su vulnerabilidad con uno de sus compañeros en La mansión de Luinny.

¿A quién abrazó Yina Calderón en La mansión de Luinny?

La creadora de contenido como bien lo ha manifestado en repetidas ocasiones y lo dejó ver tras su participación en La casa de los famosos Colombia no le gustan los abrazos, en especial con los hombres, pues prefiere tener una barrera con ellos.

Yina Calderón se muestra vulnerable en La mansión de Luinny

Recientemente en medio de su estadía en el reality en La mansión de Luinny y con tragos de más decidió darle un abrazo a su compañero Asaf Torres, quien tuvo un curiosa reacción tras la demostración de cariño de la colombiana.

¿Cómo reaccionó Asaf Torres tras el abrazo de Yina Calderón en La mansión de Luinny?

Los famosos estaban compartiendo en la noche y la empresaria le confesó que le parecía que él era un "bacán" y le dio un abrazo, por lo que, él no dudó en expresarle lo sorprendido que estaba de que se acercara a él.

Yina Calderón crea amistad con Asaf

"Wao me abrazaste no puedo creerlo, me abrazó Yina por primera vez, la que no me quería saludar en el cachete. Yo me merezco un aplauso, sin forzar el contacto físico contigo", le dijo.

La influenciadora le sonrío y le destacó que ella fuerza nada y, que, aunque están en un reality para ella el amor y el cariño entre amigos tiene que darse de manera natural.

Dicho momento se ha vuelto viral en redes sociales, donde miles de seguidores de la creadora de contenido han reaccionaron destacado lo mucho que les gustado la versión que está mostrando en la competencia más vulnerable, mientras que otros no tardaron en criticarla y señalar lo mucho que la afecta tomar o que todo lo que hace es solo por el show como ella tantas veces ha confesado.

Por ahora, Yina Calderón sigue entreteniendo a sus fanáticos con su participación y presentado algunos conflictos no solo con Karina García sin también con Chanel y Brenda, evidenciando las rivalidades que hay y que siguen creciendo entre ellas.

