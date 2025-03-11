Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Falleció mánager de agrupación vallenata mientras auxiliaba personas en la vía

Jair Martínez Escorcia fue impactado por un vehículo mientras brindaba apoyo en un accidente vial en la ruta Riohacha–Santa Marta.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Falleció mánager de agrupación vallenata
Jair Martínez Escorcia fue impactado por un vehículo. Imagen de Freepik

La madrugada del 1 de noviembre, en la vía Riohacha–Santa Marta, falleció Jair Martínez Escorcia, mánager de una agrupación vallenata, mientras ayudaba a personas involucradas en un accidente de tránsito.

Durante el trayecto, la agrupación se encontró con un vehículo que había chocado con un caballo en plena carretera.

Al detenerse para brindar ayuda a los ocupantes del automóvil, otro vehículo que transitaba por el mismo tramo impactó al grupo. Jair Martínez falleció en el lugar, mientras que varios miembros del equipo resultaron heridos, entre ellos el cantante Eduardo Gamarra.

Artículos relacionados

¿Cómo ocurrió el accidente del mánager Jair Martínez Escorcia?

Según los primeros reportes, el grupo artístico viajaba hacia Santa Marta para presentarse en un evento. Al observar el accidente previo, decidieron detenerse para auxiliar a los afectados. Fue en ese momento cuando otro automóvil, que se desplazaba por la vía, no logró frenar a tiempo y los impactó.

El mánager de agrupación vallenata murió de forma inmediata debido a la fuerza del choque. Gamarra fue trasladado a un centro médico de Riohacha, donde permanece bajo observación. Otras personas también resultaron lesionadas y fueron remitidas a clínicas cercanas.

Las autoridades investigan si el conductor del segundo vehículo transitaba a exceso de velocidad. También se analiza la falta de señalización y la presencia de animales en la vía, una problemática recurrente en ese corredor vial.

Artículos relacionados

¿Quién era Jair Martínez Escorcia, mánager de Eduard Gamarra y del acordeonero Delay Magdaniel?

Jair Martínez Escorcia tenía 29 años y era ampliamente reconocido por su labor en la promoción y gestión de artistas del género vallenato. Su trabajo consistía en coordinar giras, presentaciones y procesos logísticos de la agrupación liderada por Eduard Gamarra y el acordeonero Delay Magdaniel.

Muerte
| Foto de Freepik.

Colegas y músicos del género lo describen como una persona comprometida, respetuosa y dedicada al crecimiento de los artistas emergentes. En redes sociales, había compartido recientemente su entusiasmo por una nueva gira musical.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El cantante popular Pipe Bueno confiesa cómo fue su primera vez con Luisa Fernanda W y genera risas. Pipe Bueno

Pipe Bueno confiesa cómo fue su 'primera vez' con Luisa Fernanda W y genera risas

Pipe Bueno contó con gracia cómo fue la primera vez con su esposa y madre de sus dos hijos, la influencer Luisa Fernanda W.

Posiciones de Karina García y Yina Calderón en la tabla de 'La mansión de Luinny': una colombiana ya es favorita. Yina Calderón

Karina García y Yina Calderón: en qué posición de la tabla están en 'La mansión de Luinny'

Una de las influencers colombianas que están participando en el reality ‘La mansión de Luinny’ parece que ya es la favorita del público.

Actriz icónica de Hollywood fallece a sus 89 años y su hija, también actriz, la despide. Talento internacional

¡El cine está de luto! Fallece reconocida actriz de Hollywood y así la despide su hija

Esta actriz fue varias veces nominada al premio Óscar y su hija, también actriz, la recordó con palabras muy significativas.

Lo más superlike

Valentina Taguado recibió carta de su mamá Valentina Taguado

Valentina Taguado recibió carta de su mamá y rompió en llanto en plena competencia

Valentina Taguado no pudo contener las lágrimas al recordar a su abuela, fallecida pocos días antes de la grabación.

Mujer le raya el carro a su pareja por infiel y se viraliza en redes. Viral

VIDEO viral: mujer le raya el carro a su pareja por serle infiel y divide opiniones en redes

Usuarios critican a Beéle tras show de Shakira en Bogotá Talento nacional

Beéle, tildado de ‘tacaño’ tras ser captado en el show de Shakira: así reaccionó el barranquillero

El misterioso mensaje de Nodal en redes: “Espero así suene mi viajecito al cielo" Christian Nodal

Nodal dejó curioso mensaje avivando rumores sobre su relación con Ángela: “Mi viajecito al cielo"

Curiosidades

¿Qué significa hurgarse la nariz?, según la psicología