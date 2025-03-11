Falleció mánager de agrupación vallenata mientras auxiliaba personas en la vía

La madrugada del 1 de noviembre, en la vía Riohacha–Santa Marta, falleció Jair Martínez Escorcia, mánager de una agrupación vallenata, mientras ayudaba a personas involucradas en un accidente de tránsito.

Durante el trayecto, la agrupación se encontró con un vehículo que había chocado con un caballo en plena carretera.

Al detenerse para brindar ayuda a los ocupantes del automóvil, otro vehículo que transitaba por el mismo tramo impactó al grupo. Jair Martínez falleció en el lugar, mientras que varios miembros del equipo resultaron heridos, entre ellos el cantante Eduardo Gamarra.

¿Cómo ocurrió el accidente del mánager Jair Martínez Escorcia?

Según los primeros reportes, el grupo artístico viajaba hacia Santa Marta para presentarse en un evento. Al observar el accidente previo, decidieron detenerse para auxiliar a los afectados. Fue en ese momento cuando otro automóvil, que se desplazaba por la vía, no logró frenar a tiempo y los impactó.

El mánager de agrupación vallenata murió de forma inmediata debido a la fuerza del choque. Gamarra fue trasladado a un centro médico de Riohacha, donde permanece bajo observación. Otras personas también resultaron lesionadas y fueron remitidas a clínicas cercanas.

Las autoridades investigan si el conductor del segundo vehículo transitaba a exceso de velocidad. También se analiza la falta de señalización y la presencia de animales en la vía, una problemática recurrente en ese corredor vial.

¿Quién era Jair Martínez Escorcia, mánager de Eduard Gamarra y del acordeonero Delay Magdaniel?

Jair Martínez Escorcia tenía 29 años y era ampliamente reconocido por su labor en la promoción y gestión de artistas del género vallenato. Su trabajo consistía en coordinar giras, presentaciones y procesos logísticos de la agrupación liderada por Eduard Gamarra y el acordeonero Delay Magdaniel.

Colegas y músicos del género lo describen como una persona comprometida, respetuosa y dedicada al crecimiento de los artistas emergentes. En redes sociales, había compartido recientemente su entusiasmo por una nueva gira musical.