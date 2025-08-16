Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Taylor Swift estará encargada del show del medio tiempo del Super Bowl 2026?

Fans de Taylor Swift creen que la artista podría estar encargada del show del medio tiempo del Super Bowl 2026 por esta razón.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Taylor Swift al Super Bowl 2026? Esto es lo que se sabe del show de medio tiempo
Super Bowl 2026: la pista que ilusiona a fans con Taylor Swift en el medio tiempo. (Foto AFP: Ezra Shaw | Michael Tran).

Taylor Swift se apoderó de las tendencias en redes sociales tras el anuncio de su décimo segundo álbum ‘The life of a show girl’ el cual ha generado todo tipo de especulaciones entre sus seguidores sobre su posible participación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

¿Taylor Swift estará a cargo del show de medio tiempo del Super Bowl 2026?

Cada movimiento de Taylor Swift es completamente calculado, así lo ha demostrado la artista estadounidense a lo largo de los años, por lo que sus seguidores analizaron con lupa su más reciente participación en el pódcast New Heights de Jason y Travis Kelce, su pareja sentimental.

Super Bowl 2026: Taylor Swift podría ser la encargada del show de medio tiempo
El guiño de Taylor Swift que la pondría en el show del Super Bowl 2026. (Foto AFP: Ezra Shaw).

Fue justamente en el episodio más reciente de este programa donde Taylor anunció su nuevo álbum, titulado The Life of a Showgirl, con el que promete un recorrido por su vida como artista pop internacional y todo lo que esto ha implicado en su desarrollo personal.

En la entrevista, Taylor confirmó que dejó diversos Easter eggs durante todo The Eras Tour sobre el lanzamiento de este nuevo álbum, por lo que sus fanáticos creen que en esta charla también dejó pistas de sus siguientes pasos.

Taylor Swift, la artista que suena fuerte para el medio tiempo del Super Bowl 2026
Taylor Swift podría liderar el show de medio tiempo en el Super Bowl 2026. (Foto AFP. Andre Dias Nobre).

Una de las teorías que surgieron fue su posible participación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, pues consideraron que no es casualidad que Taylor anunciara su nuevo álbum en un pódcast dedicado al fútbol americano, junto a dos grandes jugadores de la NFL, justo después de decir:

"Como todos sabemos, muchos aficionados al deporte escuchan su pódcast. Creo que todos sabemos que si hay algo que los aficionados al deporte quieren ver en sus espacios y pantallas... es más de mí".

Sin embargo, todo se trata de meras especulaciones, por lo que habrá que esperar a que esta información sea confirmada de manera oficial.

¿Cuándo se lanzará el nuevo álbum de Taylor Swift The life of a showgirl?

El nuevo álbum de Taylor Swift ‘The life of showgirl’ estará disponible en todas las plataformas digitales el próximo 3 de octubre; para quienes quieran adquirir su versión en físico podrán hacerlo en tres presentaciones: vinilo, casete y CD. Este último contará con cuatro versiones Deluxe, cada una con portadas diferentes.

The Life of a Showgirl incluirá doce temas, uno de ellos en colaboración con Sabrina Carpenter.

