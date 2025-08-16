Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Christian Nodal reveló todas las veces que terminó su relación con Cazzu

Nodal confesó el número de veces que terminó con Cazzu y reveló la razón definitiva que puso punto final a su relación.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Christian Nodal y Cazzu
Christian Nodal reveló todas las veces que terminó su relación con Cazzu. (Foto Frazer Harrison / AFP)

El cantante mexicano Christian Nodal no solo ha estado en el centro de la escena musical por sus grandes éxitos, sino también por la atención mediática que despierta su vida personal.

Artículos relacionados

Esta vez, volvió a dar de qué hablar tras sincerarse sobre su pasada relación con la artista argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida como Cazzu.

Durante una charla con la periodista Adela Micha, en el programa Un día una voz, Nodal confesó detalles íntimos de su vida sentimental, sorprendiendo a sus seguidores al admitir cuántas veces terminó con su expareja y las razones que lo llevaron a tomar la decisión definitiva.

¿Cuántas veces terminaron Christian Nodal y Cazzu?

El intérprete contó que su noviazgo con Cazzu se extendió por casi dos años, pero no estuvo libre de altibajos.

“Yo termino el 8 de mayo. Sigo haciendo entrevistas aún cuando ya estaba terminado y para serte bien sincero, nosotros ya habíamos terminado seis veces antes y el 8 fue la definitiva para mí”, aseguró.

Según explicó, aunque ambos intentaban superar las diferencias por el bienestar de su hija, la relación ya no funcionaba.

Christian Nodal y Cazzu
Nodal asegura que terminó seis veces su relación con Cazzu. (Foto Cristina Quicler / AFP)

“Se acabó la química, éramos como roomies, éramos amigos, pero ya no éramos pareja, ya no había esa chispa, esa pasión y de nuestra boca no salía nada que fuera de amor”.

La ruptura no fue anunciada de inmediato, lo que dio pie a especulaciones en los medios y en redes sociales. Incluso, Nodal recordó que lo acusaron de infidelidad y que Ángela Aguilar, su actual pareja, también se vio envuelta en las preguntas del público.

Artículos relacionados

El cantante quiso dejar claro que durante el tiempo que estuvo con Cazzu, Ángela no tuvo ningún tipo de relación con él: “Nunca estuvo presente, nunca un mensaje, no hablamos, no existía en todo lo que duró mi relación”.

Christian Nodal y Ángela Aguilar
Nodal asegura que su relación con Ángela Aguilar comenzó luego de la ruptura con Cazzu. (Foto Alberto E. Rodriguez / AFP)

¿Cuál fue la razón definitiva que llevó a la ruptura de la relación entre Christian Nodal y Cazzu?

El cantante también relató cuál fue el punto de quiebre definitivo con Cazzu. Según contó, aunque ya habían intentado varias veces salvar la relación, llegó un momento en el que las palabras de la artista argentina lo hicieron comprender que el vínculo ya no tenía futuro.

Artículos relacionados

“Cuando terminamos ya no había amor. Me dijo: ‘puedes tener una relación por allá afuera, que no me entere y todo está bien’. Cuando dijo eso me rompió el corazón, ahí me desenamoré”, confesó Nodal.

Finalmente, afirmó que la decisión de separarse fue tomada en buenos términos, sin peleas ni insultos. “Las rupturas previas, lo que salía de nuestra boca no eran gritos ni malas palabras, siempre todo fue bastante elocuente”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Belinda Belinda

Belinda comparte cómo celebró su cumpleaños y da un guiño a una colaboración con Yatra

Belinda mostró cómo celebró sus 36 años y dejó un guiño a una posible colaboración con Sebastián Yatra.

Ángela Aguilar rompe el silencio ante las críticas por la entrevista de Nodal Ángela Aguilar

Angela Aguilar habría reaccionado a las críticas por la entrevista reciente de Nodal

Ángela Aguilar habría respondido a las críticas que surgieron tras la más reciente entrevista de Christian Nodal.

Christian Nodal y Ángela Aguilar Ángela Aguilar

¿Quién está detrás de la campaña de desprestigio contra Ángela Aguilar?

Christian Nodal asegura que el odio hacia Ángela Aguilar no es casualidad, sino parte de una campaña de desprestigio.

Lo más superlike

Valentino, Mateo Varela, Norma Nivia y Karina García Karina García

Valentino defendió a Karina tras fuertes comentarios de Norma y Mateo

Valentino reaccionó sin filtró sobre las polémicas palabras de Norma Nivia y Mateo Varela que habría hecho en contra de Karina García.

¿Por qué Megadeth decidió retirarse de la música tras 40 años de historia? Talento internacional

Megadeth anunció su retiro absoluto de la música y los escenarios: habrá gira final

Pichingo en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo se quitó el delantal negro en MasterChef Celebrity

En Malasia, un elefante pigmeo logró escapar del ataque de un cocodrilo gigante. ¡Un enfrentamiento inesperado! Curiosidades

¡Inesperado! Así fue el enfrentamiento entre un elefante y un cocodrilo en Malasia

Marcela Reyes Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO