Christian Nodal reveló todas las veces que terminó su relación con Cazzu

El cantante mexicano Christian Nodal no solo ha estado en el centro de la escena musical por sus grandes éxitos, sino también por la atención mediática que despierta su vida personal.

Esta vez, volvió a dar de qué hablar tras sincerarse sobre su pasada relación con la artista argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida como Cazzu.

Durante una charla con la periodista Adela Micha, en el programa Un día una voz, Nodal confesó detalles íntimos de su vida sentimental, sorprendiendo a sus seguidores al admitir cuántas veces terminó con su expareja y las razones que lo llevaron a tomar la decisión definitiva.

¿Cuántas veces terminaron Christian Nodal y Cazzu?

El intérprete contó que su noviazgo con Cazzu se extendió por casi dos años, pero no estuvo libre de altibajos.

“Yo termino el 8 de mayo. Sigo haciendo entrevistas aún cuando ya estaba terminado y para serte bien sincero, nosotros ya habíamos terminado seis veces antes y el 8 fue la definitiva para mí”, aseguró.

Según explicó, aunque ambos intentaban superar las diferencias por el bienestar de su hija, la relación ya no funcionaba.

Nodal asegura que terminó seis veces su relación con Cazzu. (Foto Cristina Quicler / AFP)

“Se acabó la química, éramos como roomies, éramos amigos, pero ya no éramos pareja, ya no había esa chispa, esa pasión y de nuestra boca no salía nada que fuera de amor”.

La ruptura no fue anunciada de inmediato, lo que dio pie a especulaciones en los medios y en redes sociales. Incluso, Nodal recordó que lo acusaron de infidelidad y que Ángela Aguilar, su actual pareja, también se vio envuelta en las preguntas del público.

El cantante quiso dejar claro que durante el tiempo que estuvo con Cazzu, Ángela no tuvo ningún tipo de relación con él: “Nunca estuvo presente, nunca un mensaje, no hablamos, no existía en todo lo que duró mi relación”.

Nodal asegura que su relación con Ángela Aguilar comenzó luego de la ruptura con Cazzu. (Foto Alberto E. Rodriguez / AFP)

¿Cuál fue la razón definitiva que llevó a la ruptura de la relación entre Christian Nodal y Cazzu?

El cantante también relató cuál fue el punto de quiebre definitivo con Cazzu. Según contó, aunque ya habían intentado varias veces salvar la relación, llegó un momento en el que las palabras de la artista argentina lo hicieron comprender que el vínculo ya no tenía futuro.

“Cuando terminamos ya no había amor. Me dijo: ‘puedes tener una relación por allá afuera, que no me entere y todo está bien’. Cuando dijo eso me rompió el corazón, ahí me desenamoré”, confesó Nodal.

Finalmente, afirmó que la decisión de separarse fue tomada en buenos términos, sin peleas ni insultos. “Las rupturas previas, lo que salía de nuestra boca no eran gritos ni malas palabras, siempre todo fue bastante elocuente”.