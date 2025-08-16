Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Quién está detrás de la campaña de desprestigio contra Ángela Aguilar?

Christian Nodal asegura que el odio hacia Ángela Aguilar no es casualidad, sino parte de una campaña de desprestigio.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Christian Nodal y Ángela Aguilar
Christian Nodal asegura que Ángela Aguilar es víctima de una campaña de desprestigio. (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar no deja de generar controversia.

Tras la entrevista que el cantante concedió a Adela Micha en el canal La Saga, sus declaraciones sobre una supuesta “campaña de desprestigio” contra la hija de Pepe Aguilar desataron reacciones inmediatas y reavivaron el debate en el mundo del espectáculo mexicano.

¿Qué dijo Nodal sobre la polémica?

Durante la charla con Micha, Christian Nodal no solo habló de su ruptura con Cazzu y su matrimonio con Ángela Aguilar, sino que también denunció la existencia de una estrategia mediática que, según él, busca dañar su imagen y la de su pareja.

El intérprete señaló que la presión en redes sociales y la viralización de rumores han provocado un ambiente hostil hacia Ángela, al punto de responsabilizarla públicamente por su separación con Cazzu, madre de su hija Inti.

Nodal insistió a lo largo de la entrevista en que tanto él como Ángela son víctimas de un discurso manipulado.

Christian Nodal y Ángela Aguilar
Christian Nodal habló en una entrevista sobre su relación con Ángela Aguilar. (Foto Alberto E. Rodriguez / AFP)

¿Quién está detrás de la campaña de desprestigio contra Ángela Aguilar?

Las declaraciones de Nodal tuvieron eco inmediato. Uno de los primeros en reaccionar fue el periodista argentino Javier Ceriani, quien desde su canal de YouTube rechazó de manera tajante que exista una campaña financiada contra Ángela Aguilar.

“Nodal, yo sé que hablas en general de una campaña contra Ángela, que aseguras que está pagada. Yo vengo hablando de Ángela antes de que estuviera contigo, o sea que no es una campaña para destruirte a ti”, expresó el conductor.

Christian Nodal y Cazzu
Periodista argentino asegura que Cazzu no está involucrada en la campaña contra Ángela Aguilar. (Foto Frazer Harrison / AFP)

Además, recordó que en el pasado incluso defendió al cantante en su relación con Belinda: “Porque eras una víctima de ella, y a mí no me va a pagar porque nos odiamos”.

Uno de los rumores más fuertes señalaba a Cazzu como posible responsable de esa presunta campaña. Sin embargo, Ceriani desestimó esa versión:

“Cazzu no tiene plata para pagar una campaña porque no tiene un peso. ¿Quién puede estar pagando una campaña para arruinarle la vida a Ángela o a Pepe? Lo que dijiste fue una huev4da, una acusación grave hacia el periodismo”, afirmó.

El periodista agregó que en realidad no existe un ataque coordinado, sino una percepción sobredimensionada de Nodal: “¿Crees que es pagada para destruirte? Tienes el ego un poco inflado porque aquí a nadie le interesa arruinarte la carrera”.

