Belinda y Cazzu se reunirán en México: lo que se sabe de su primer encuentro

En los últimos años, tanto Belinda como Cazzu han estado bajo la mirada del público no solo por sus carreras artísticas, sino porque ambas compartieron una relación sentimental con Christian Nodal.

Esa coincidencia ha alimentado rumores y comentarios en redes sociales sobre una supuesta rivalidad, aunque en realidad nunca han tenido un encuentro directo. Todo indica que eso cambiará muy pronto.

¿Cómo se dio a conocer el encuentro entre Cazzu y Belinda?

La cantante argentina llegó recientemente a la Ciudad de México para promocionar su libro Perreo: Una Revolución y en su arribo al Aeropuerto Internacional fue cuestionada por la prensa sobre la posibilidad de encontrarse con la intérprete de Heterocromía.

Para sorpresa de todos, Cazzu confirmó que pronto tendrán un acercamiento.

“Yo la voy a conocer, voy a tener la suerte de conversar con ella. Es un ícono del pop y de la música que va a quedar en la historia, ya lo saben”, expresó la trapera.

Cazzu aseguró encontrarse con Belinda en su estadía en México. (Foto Rodrigo Varela / AFP) (Foto Lisa Lake / AFP)

¿Qué ha dicho Belinda sobre su encuentro con Cazzu?

Hasta el momento, Belinda no se ha pronunciado sobre este posible encuentro, aunque la idea no sorprendería a sus seguidores, pues en otras ocasiones ya se ha referido a la cantante argentina.

Meses atrás, Belinda fue cuestionada por el éxito de Cazzu en México, especialmente después de que lograra agotar en tiempo récord las entradas para sus presentaciones en el Auditorio Nacional.

Con total sinceridad, la intérprete felicitó a la argentina y destacó el cariño del público mexicano hacia ella:

“Me encanta que haya vendido sus auditorios nacionales y qué padre. Me siento muy feliz de que en México la reciban con tanto amor porque se lo merece”.

¿Existe la posibilidad de una colaboración entre ambas?

Durante una visita previa a México, Cazzu había aclarado que una colaboración con Belinda no estaba en sus planes, aunque destacó que respeta mucho a las artistas mexicanas.

“Yo las respeto mucho, no las conozco tanto. Conozco a Kenia (Os) y en algún momento crucé mensajes con Danna, pero siento que esas cosas se dan cuando hay una conexión personal”, explicó en su momento.

También agregó que el interés por un dueto con Belinda suele venir más del morbo que de la música:

“Lo de ‘Beli’ la gente lo mueve de una forma más morbosa, no me gustaría alimentar eso. Las colaboraciones nacen de manera natural, a veces suceden y a veces no, y está bien”, agregó la artista.

¿Qué se sabe de la reunión entre Cazzu y Belinda?

Por ahora no hay fecha ni lugar confirmados, pero Cazzu dejó claro que se siente afortunada de poder charlar con la mexicana, a quien considera una de las grandes figuras del pop latino.

Aunque algunos fanáticos especulan sobre una posible colaboración musical, de momento todo apunta a que será un encuentro personal entre dos artistas que, pese a los rumores, se admiran mutuamente.

¿Qué papel juega Christian Nodal en medio de esta historia?

En días recientes, el nombre de Cazzu volvió a ser tendencia después de que Nodal concediera una entrevista revelando cómo inició su relación con Ángela Aguilar, hoy su esposa.

El cantante aseguró que nunca le fue infiel a la argentina y que su romance con Ángela comenzó poco después de terminar con la madre de su hija.

Cabe resaltar que tanto Cazzu como Belinda fueron pareja de Nodal, lo que ha alimentado por años los rumores y comparaciones en redes sociales.

Belinda y Cazzu compartieron una relación sentimental con Christian Nodal. (Foto Patrick Kovarik / AFP) (Foto Mireya Acierto / AFP)

Estas declaraciones reavivaron además las especulaciones de infidelidad, ya que algunos usuarios recordaron que, presuntamente, Nodal también habría engañado a Belinda, lo que habría sido el motivo de su ruptura.