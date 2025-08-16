Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Belinda sorprende al público al cantar “El sapito” en pleno concierto

Belinda complació a sus fans al cantar “El sapito” en un concierto, momento que se volvió viral en redes sociales.

Belinda
Belinda sorprende al público al cantar “El sapito” en pleno concierto. (Foto Rodrigo Varela / AFP)

Belinda es una de las artistas más reconocidas de México, con una trayectoria de más de 20 años en el mundo del entretenimiento, entre la música y la actuación.

La cantante se volvió viral recientemente por su divertida reacción al público, luego de que le pidieran una de las canciones más icónicas de su repertorio.

Belinda
Belinda cuenta con una trayectoria de más de 20 años. (Foto Geoffroy Van Der Hasselt / AFP)

¿Cuál fue la canción que el público le pidió a Belinda en su concierto?

En redes sociales se difundió rápidamente el video del concierto en el que Belinda pregunta a los asistentes qué canción quieren escuchar. Entre risas, les advierte que lo piensen bien, aunque ya se imagina cuál le pedirán.

“Una más, piensen bien cuál quieren. Aunque ya sé cuál ching4d4 madre”, expresó la artista.

Tal como ella anticipó, los asistentes comenzaron a gritar “¡sapito!”, la canción que marcó la infancia de muchos adultos.

Ante la petición, Belinda primero les regaló un verso de su nueva canción Heterocromía, en forma de burla:

“Que gatos son los que visten Loro Piana, qué gatos son los que solo juegan golf, qué gatos son los que toman aperol. Naturellement los aristogatos”, cantó la intérprete.

Al finalizar, la melodía de Sapito comenzó a sonar y la artista complació al público, cantando y saltando en el escenario al ritmo del tema.

¿Cuál es la canción “sapito” de Belinda?

Belinda participó en la telenovela Cómplices al rescate en 2002, donde debutó con la canción El baile del sapito.

Esta producción fue un referente en la infancia de miles de mexicanos y latinoamericanos que crecieron con su historia y su música.

El baile del sapito se convirtió en todo un éxito infantil y en la canción insignia de las fiestas de los años 2000.

Hoy, 23 años después de su estreno, los fanáticos continúan pidiéndosela en cada concierto. Aunque durante un tiempo Belinda se rehusaba a interpretarla, argumentando que tenía un repertorio mucho más amplio, actualmente lo toma con humor y gracia.

Belinda
"El sapito" sigue siendo una canción insignia del repertorio de Belinda. (Foto Luis Robayo / AFP)

¿Cómo reaccionaron las redes ante Belinda interpretando “el baile del sapito”?

Una asistente compartió en sus redes sociales el video del momento exacto en que Belinda pregunta qué canción quieren y termina interpretando El baile del sapito.

La publicación ya supera el millón de “me gusta” y los dos mil comentarios. Entre ellos destacan: “El sapito debería considerarse patrimonio cultural”, “es un clásico [...] en las fiestas nunca falta” y “Belinda llegará a los 60 años y seguiremos pidiendo el sapito”.

Otros usuarios, con humor, resaltaron que antes de complacerlos con la icónica canción, Belinda los llamó “gatos”.

A más de dos décadas del estreno de El baile del sapito, Belinda demuestra que, aunque su carrera ha evolucionado con nuevos proyectos musicales, la canción sigue siendo un vínculo especial con sus fans.

El sapito se mantiene como uno de esos clásicos que trascienden generaciones y que, inevitablemente, seguirá persiguiendo a la artista en cada escenario que pise.

