Christian Nodal contó que Ángela Aguilar hizo cambios en su casa pensando en Inti

Christian Nodal y Ángela Aguilar se apoderaron de las tendencias en redes sociales y no precisamente por un lanzamiento musical. El cantante mexicano ha sido blanco de criticas por la reciente entrevista en la que reveló detalles inéditos de cómo inició su relación con su esposa, y su vínculo con su hija, Inti.

Artículos relacionados Talento nacional Pareja de la periodista Alejandra Gómez se pronunció tras su fallecimiento: “El amor nos separó”

¿Ángela Aguilar remodeló su casa para recibir a Inti, hija de Nodal y Cazzu?

En la entrevista realizada por la periodista Adela Micha Christian Nodal reveló detalles nunca revelados de su relación con Ángela Aguilar, generando todo tipo de reacciones entre los internautas, algunos a favor y otros en contra.

Christian Nodal reveló que Ángela Aguilar remodeló su casa pensando en Inti. (Foto Canal RCN).

Aunque la entrevista estuvo enfocada en este aspecto de su vida, su faceta como padre también salió a relucir luego de que el artista de regional mexicano comentara que su actual esposa lo ha apoyado para formar un vínculo cercano con la menor, quien actualmente vive junto a Cazzu.

Artículos relacionados Karina García Karina García reapareció en medio de rumores de ruptura con Altafulla con noticia

Nodal reveló que Ángela Aguilar había remodelado su casa en Houston, Texas pensando en Inti. Pues al parecer la cantante fue insistente en que la casa debía tener un cuarto pensado para Inti, quizá cuando esta estuviera más grande y pudiera pasar alguna temporada junto a su padre y ella.

"Ella decoró la casa de Houston, fueron esos detallitos bonitos. Ella me decía que no quería entrar a la casa hasta que estuviera terminada y (decía) 'falta un cuarto, falta un cuarto'. Era el cuarto de mi hija", manifestó Nodal.

¿Cómo es la relación de Christian Nodal con su hija Inti? Esto dijo Cazzu

Vale la pena destacar que días antes de la entrevista, Cazzu fue abordada por la prensa mexicana, donde le preguntaron sobre cómo era su relación con Christian Nodal y cada cuánto el cantante veía a Inti.

Nodal aseguró que Ángela Aguilar modificó su hogar con la pequeña Inti en mente. (Foto AFP: Frazer Harrison).

Sin dar mayores detalles, la argentina manifestó que en realidad el cantante no veía muy seguido a la menor. Sin embargo, las palabras de Nodal en la reciente entrevista coincidieron con las de Cazzu, ya que confesó que los trayectos entre México y Argentina pueden tardar hasta 17 horas.