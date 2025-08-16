Angela Aguilar habría reaccionado a las críticas por la entrevista reciente de Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar volvieron a ser blanco de críticas luego de que el cantante mexicano revelara en entrevista cómo inició su relación con su actual esposa y cómo han sobrellevado las críticas por su relación.

¿Por qué Christian Nodal y Ángela Aguilar están siendo criticados?

La pareja de cantantes mexicanos volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que Christian Nodal revelara, en entrevista con la periodista Adela Micha, detalles inéditos sobre su ruptura con Cazzu, madre de su hija, y el inicio de su romance con Ángela Aguilar, su actual esposa.

El gesto inesperado de Ángela Aguilar con Inti, la hija de Christian Nodal. (Foto AFP: Frazer Harrison | Alberto E. Rodriguez).

Según Nodal, su relación con Ángela comenzó apenas una semana después de anunciar públicamente su separación de Cazzu. Sin embargo, esta versión contradice lo que Aguilar declaró meses atrás, cuando aseguró que ambos ya estaban juntos desde antes de hacerlo oficial.

El cantante también afirmó que Cazzu estaba al tanto de su noviazgo con Ángela, algo que la artista argentina desmintió en un podcast, donde confesó que se enteró por redes sociales al igual que el resto del mundo.

Christian Nodal reveló que Ángela Aguilar remodeló su casa pensando en Inti. (Foto Canal RCN).

A esto se suma que Nodal fue criticado por justificar la falta de visitas a su hija Inti alegando que debía hacer un viaje de casi 17 horas en avión, entre otros temas que generaron polémica.

¿Ángela Aguilar reaccionó a las críticas por la entrevista a Nodal?

Las declaraciones de Christian Nodal generaron descontento entre los internautas, quienes no dudaron en expresarlo en redes sociales, tanto en las cuentas del cantante como en las de su esposa, Ángela Aguilar.

Esta oleada de comentarios habría motivado la respuesta de la intérprete, que horas después de viralizarse la entrevista compartió un breve video en el que se le ve enviando un beso al aire mientras suena su canción “Libre corazón”.

Aunque Aguilar no mencionó directamente la polémica que la rodea junto a Nodal, muchos usuarios interpretaron la publicación como una reacción a las críticas.