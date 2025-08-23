Periodista fue asaltada durante transmisión en vivo y todo quedó grabado

La televisión brasileña vivió un momento insólito durante la transmisión del programa Balanço Geral. La periodista Beatriz Casadei se encontraba lista para salir al aire desde la Marginal Pinheiros, en São Paulo , cuando un ciclista apareció de manera repentina y le arrebató el teléfono móvil directamente de las manos.

El hecho sucedió el 19 de agosto y quedó registrado por las cámaras del canal, lo que convirtió la escena en un fenómeno viral.

En cuestión de horas, el video se multiplicó en redes sociales, generando comentarios, preocupación y un amplio debate sobre la creciente inseguridad urbana en la ciudad de Brasil.

¿Cómo ocurrió el momento en que la periodista, Beatriz Casadei, fue asaltada en vivo?

En las imágenes se observa cómo la reportera se disponía a iniciar su presentación en directo cuando el delincuente apareció de la nada.

En cuestión de segundos, tomó el teléfono y huyó a toda velocidad en bicicleta. La escena sorprendió tanto al equipo periodístico como a los televidentes que seguían la transmisión.

Un colega de la reportera logró captar la huida del sospechoso, mostrando su rostro con claridad. Esto permitió que el video se difundiera rápidamente en redes sociales, donde fue compartido miles de veces y generó una ola de comentarios.

Según la información divulgada por medios locales, Beatriz Casadei resultó ilesa. Tras el incidente, acudió a la comisaría más cercana para interponer la denuncia correspondiente.

Video del momento exacto que roba a periodista en vivo

El presentador Willian Leite, quien informó sobre lo ocurrido en el mismo programa, expresó que este tipo de situaciones reflejan los riesgos que enfrentan los comunicadores al trabajar en exteriores.

Para él, más allá del susto, el hecho es una muestra clara de cómo la delincuencia afecta incluso a quienes están al aire en plena transmisión.

La grabación continúa circulando en redes sociales y acumula miles de reproducciones. Mientras tanto, se desconoce si las autoridades han logrado capturar al responsable o recuperar el teléfono robado.