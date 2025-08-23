Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Ahora puedes convertirte en Spider-Man! este será el precio del traje original

El traje original de Spider-Man usado por Tobey Maguire en Spider-Man 2 y 3 se subastará en septiembre con un precio impresionante.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
El icónico traje de Spider-Man de Tobey Maguire busca nuevo dueño en septiembre
El traje original de Tobey Maguire estará disponible en subasta este 4 de septiembre. Foto AFP Yoshikazu TSUNO

Los seguidores del cine de superhéroes tienen un nuevo motivo de emoción: el icónico traje que vistió Tobey Maguire en Spider-Man 2 y Spider-Man 3 saldrá a subasta el próximo 4 de septiembre.

La noticia ha generado gran expectación, no solo por el valor económico de la pieza, sino también por la carga simbólica que representa dentro de la historia del séptimo arte.

¿Cuál es el valor emocional y simbólico del trajde Spiderman?

El disfraz fue confeccionado por el taller Frontline Design, bajo la dirección del prestigioso diseñador James Acheson, quien ha sido galardonado con un premio Óscar.

Para la segunda entrega de la saga, se introdujeron cambios que lo hicieron aún más memorable, un azul más profundo, un emblema en el pecho de mayor tamaño, lentes más reducidos y una silueta que realzaba el aspecto físico del superhéroe.

Más que un disfraz: el traje de Spider-Man usado en Spider-Man 2 y 3 podría costar más de 200.000 dólares en subasta.
Imagina tener el traje que hizo historia en el cine… el original de Spider-Man 2 y 3 será subastado muy pronto. (Foto Chris Delmas / AFP)

La prenda está compuesta por un traje de spandex rojo y azul oscuro de una sola pieza, con botas integradas y cierres ocultos en los costados y la espalda para facilitar su uso en el set.

Además, viene acompañado de un maniquí diseñado a medida y un traje interior de espuma y malla, creado para mantener la forma original del atuendo en exhibición.

¿Cuánto costará comprar el traje de Spider-Man?

El precio de salida se fijó en 50.000 dólares, aunque los expertos de la subasta estiman que podría alcanzar entre 100.000 y 200.000 dólares. Sin embargo, considerando la importancia cultural de esta prenda para los fans y coleccionistas, no sería raro que las ofertas superen incluso esas cifras.

 

La pieza presenta signos de desgaste, algo inevitable tras dos décadas de su uso en rodajes, y en particular, las correas de látex muestran fragilidad y algunas se han agrietado con el paso de los años.

Aun así, la casa de subastas ha explicado que se realizaron restauraciones mínimas para mantener la autenticidad de la prenda sin comprometer su esencia.

¿Qué representa el traje de Spiderman en la historia del cine?

El traje no es solo un accesorio de cine, también está ligado a algunos de los momentos más recordados de la saga, especialmente en Spider-Man 2, cuando Peter Parker lo abandona en un callejón como símbolo de su crisis personal y de su deseo de dejar atrás la vida de superhéroe.

Ahora, con este traje disponible en subasta, los fanáticos tienen la posibilidad de llevarse a casa no solo una prenda de cine, sino también un pedazo de historia que marcó a millones de espectadores alrededor del mundo.

