Mariana Pajón lució su embarazo en fotos durante un viaje de vacaciones

Mariana disfruta al máximo de su maternidad y compartió imágenes radiantes de su embarazo en medio de un viaje de vacaciones.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Mariana Pajón será mamá y no descarta su regreso a los Juegos Olímpicos
Mariana Pajón será mamá y promete seguir pedaleando hacia Los Ángeles 2028. Foto AFP/Jeff Pachoud

La campeona olímpica Mariana Pajón atraviesa uno de los capítulos más especiales de su vida, esta vez lejos de las pistas y los reconocimientos.

¿Cómo viven la etapa de embarazo Mariana Pajón y su esposo Vincent Pelluard?

La bicicrosista antioqueña, reconocida mundialmente como “la reina del BMX”, se prepara junto a su esposo, el ciclista francés Vincent Pelluard, para recibir a su primer hijo, una noticia que hoy se convierte en motivo de orgullo y ternura para ambos.

En sus redes sociales, Mariana Pajón ha dejado ver que el embarazo es una etapa que la llena de gratitud y amor, con un mensaje sencillo pero profundo, Mariana confesó lo que siente al ver los cambios en su cuerpo.

“Amo ver mi pancita crecer” expresó en su post en Instagram.

 

¿Ya se conoce el género del hijo de Mariana Pajón y Vincent Pelluard?

La forma en la que Mariana Pajón y Vincent Pelluard decidieron revelar el género de su bebé, sorprendió a sus seguidores, pues fue con un emotivo video publicado en Instagram, aparecen armando una bicicleta en miniatura, pieza por pieza, alternando colores rosa y azul para mantener la expectativa.

Mariana mostró la felicidad de su maternidad en fotos de sus vacaciones.
Mariana vive una de las etapas más bellas de su vida y compartió fotos de su embarazo durante unas vacaciones inolvidables. (Foto: Foto: AFP/ Raul Arboleda)

Finalmente, el resultado mostró un vehículo completamente azul, confirmando que esperan un niño, un detalle que no solo fue creativo, sino también fiel al estilo de vida de ambos, marcado por su pasión por el ciclismo.

La pareja también compartió una decisión muy especial, y es que quieren que su hijo nazca en Colombia, pues, aunque Vincent conserva un fuerte vínculo con Francia, ambos coincidieron en que el bebé debe llegar al mundo en la tierra natal de Mariana.

¿Es la primera vez que Mariana Pajón y Vincent Pelluard anuncian que serán padres?

Vale recordar que este embarazo tiene un trasfondo aún más significativo, ya que en 2023 la pareja enfrentó una pérdida que los marcó profundamente, y por eso, decidieron mantener esta nueva etapa bajo cierta discreción, priorizando la tranquilidad y la privacidad familiar antes de hacerlo público.

Mariana vive una de las etapas más bellas de su vida y compartió fotos de su embarazo durante unas vacaciones inolvidables.
Radiante y plena: Mariana lució su embarazo en unas vacaciones que reflejan toda la felicidad que le trae la maternidad. /AFP: CRIS BOURONCLE

El anuncio oficial se dio el pasado 16 de junio, cuando Mariana y Vincent publicaron un video con una bicicleta de madera que llevaba el número 220, suma de los dorsales con los que han competido a nivel internacional.

En los últimos días, Mariana Pajón ha compartido imágenes en las que aparece disfrutando de unos días de descanso mientras presume con orgullo su pancita de casi seis meses, confirmando que está lista para vivir la que, sin duda, será la carrera más emocionante de su vida, la maternidad.

