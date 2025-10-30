Yina Calderón habló del éxito de La casa de los famosos Colombia en el exterior: mencionó a Melissa

La empresaria de fajas Yina Calderón se encuentra en República Dominicana donde está participando en un reality de convivencia.

En las primeras horas de su estancia en 'La mansión de Luinny', la polémica influenciadora mencionó a La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué La casa de los famosos Colombia es un éxito?, según Yina Calderón

Yina participó en la segunda temporada del reality del Canal RCN, el cual fue tendencia digital y se internacionalizó, ya que después de ello la empresaria logró más visibilidad y ahora está en otro país, tal como Karina García.

Entonces, Yina Calderón les habló del éxito de La casa de los famosos Colombia 2025 a sus nuevas compañeras de reality.

Yina Calderón habló de La casa de los famosos Colombia en República Dominicana | Foto del Canal RCN.

De acuerdo con Yina, algo interesante del formato en Colombia es que varios ya se conocen y tienen diferencias, razón por la que el público se entretiene más.

Por ejemplo, en el caso de ella remarcó que estaba con La Jesuu, Melissa Gate y otros famosos con los que no simpatizaba.

En ese momento, una de las participantes del reality internacional confesó que se vio toda La casa de los famosos Colombia 2025 y cada uno de los contenidos en redes sociales.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Melissa Gate en República Dominicana?

Luego de esto, le mencionaron a Yina que ella ahora se "ama" con Melissa Gate y la emprendedora no dudó en reaccionar.

"No, estamos en otra guerra ni la hijueput4 otra vez, pero es por eso", expresó Yina Calderón.

Melissa Gate está decepcionada de Yina Calderón | Foto del Canal RCN.

En la misma línea, la influencer relató que en el formato en el que se encuentra primero debe observar para poder irse en contra de alguien, pues no conoce a la mayoría.

La mansión de Luinny tan solo dura un mes. Tras su paso por La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón y Karina García adquirieron mayor proyección hasta el punto en el que ya no solo trabajan en el país que las vio nacer, sino que ahora les han llegado oportunidades que antes no esperaban tener.