Médium asegura haberse contactado con Baby Demoni y revela impactante destino de su alma

El joven médium, quien dice que es un 'ángel real', dio sorprendentes explicaciones sobre Baby Demoni. "La desvivieron", dijo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Alma
Médium asegura haberse contactado con Baby Demoni y revela impactante destino de su alma | Foto de Freepik.

Semanas atrás, la influencer Alejandra Esquin, llamada como Baby Demoni en las plataformas digitales, murió y es el momento en el que su caso llama la atención.

¿Por qué la muerte de Baby Demoni es viral?

Baby Demoni se viralizó porque es amiga de Yina y Juliana Calderón, pero a la vez tenía un notable apoyo en las redes sociales.

En cuanto al fallecimiento de la creadora de contenido, son distintas las posturas que hay: se dice que ella misma habría sido la que impactó contra su vida, pero también se menciona que su pareja, conocido como Samor, estaría involucrado.

Mientras se sigue investigando la muerte de la influencer, un médium con alta notabilidad en las plataformas digitales habló sobre ella, puntualmente, acerca del alma.

¿Dónde está el alma de Baby Demoni? Esto dijo un médium

De acuerdo con el joven que se identifica como Alejo core, desde su postura espiritual, dijo que su alma habría hecho contacto con Baby Demoni y "a ella la desvivieron".

Muerte
La muerte de Baby Demoni está en investigación | Foto Freepik.

"Su alma no está descansando en paz porque su físico se fue con dolor y su alma no se quería ir... Se queda vagando en este mundo esperando que hagan justicia por ella", remarcó el mencionado joven.

Es decir, dijo que Baby Demoni habría partido del plano terrenal en contra de su voluntad, razón por la que añadió que el alma de la influenciadora estaría triste y en búsqueda de que la verdad salga a la luz.

¿Qué más comentó el médium sobre la muerte de Baby Demoni?

Pero las declaraciones fueron más, puesto que Alejo core se refirió a la persona que habría "desvivido" a Baby Demoni.

Según lo que se interpreta en el video, el joven precisó que "Dios no se queda con nada", esa sería la razón por la que la creadora de contenido no estaría descansando en paz.

"Ella (Baby Demoni) está haciendo todo lo posible para que usted pague por lo que le hizo", finiquitó el joven que considera que es un ángel real.

Baby Demoni falleció el pasado 15 de octubre, familiares, amigos y allegados de la influenciadora se niegan a creer que la influenciadora haya sido la responsable de su muerte.

