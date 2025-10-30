Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentina Taguado hizo una confesión inesperada junto a Valeria Aguilar: “Nos compartimos el novio”

Valentina Taguado y Valeria Aguilar mencionan lo que han aprendido la una de la otra desde que se conocieron generando polémica.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Valentina Taguado y Valeria Aguilar causan risa entre sus seguidores.
Valentina Taguado y Valeria Aguilar causan revuelo por dinámica compartida en sus redes sociales. (Foto Canal RCN)

Valentina Taguado y Valeria Aguilar han demostrado que su amistad va más allá de los sets de grabación.

Valentina Taguado y Valeria Aguilar dicen que han aprendido la una de la otra.
Valentina Taguado y Valeria Aguilar comenzaron su amistad en MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo nació la amistad entre Valentina Taguado y Valeria Aguilar?

Desde que coincidieron en MasterChef Celebrity Colombia, ambas han compartido momentos que reflejan una conexión auténtica, llena de complicidad y risas.

Su química ha sido evidente tanto dentro como fuera de cámaras, y hoy lo volvieron a confirmar con un video.

Además de su participación en el programa de cocina, Valeria Aguilar ha estado en algunas transmisiones de ¿Qué hay pa’ dañar?, programa transmitido por la aplicación del Canal RCN.

Un espacio es conducido por Valentina Taguado y Johana Velandia, donde se hablan diversos temas sin filtros.

Artículos relacionados

A través de sus cuentas oficiales de Instagram, Valentina Taguado y Valeria Aguilar compartieron una divertida dinámica donde cada una debía decir que ha aprendido de la otra desde que se hicieron amigas.

Entre bromas y confesiones, Valeria comentó que ahora usa inhalador y entra a tiendas deportivas por influencia de Valentina.

Por su parte, Valentina confesó que desde que conoció a Valeria empezó a decir “mor” con frecuencia y que no se siente tan sola.

Sin embargo, el momento que causó revuelo entre sus seguidores fue cuando Valentina dijo que desde que conoció a Valeria aprendió a compartir el novio.

“Desde que conocí a Valeria descubrí que se puede compartir novio”, expresó Valentina Taguado en su publicación.

Aunque claramente fue una broma, los seguidores reaccionaron con sorpresa y humor, llenando la publicación de comentarios.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Valentina Taguado y Valeria Aguilar a la dinámica?

El video rápidamente se llenó de mensajes celebrando la amistad entre ambas. Muchos destacaron la naturalidad con la que se expresan y el cariño que se tienen.

Entre los comentarios más destacados estuvo el de Raúl Ocampo, su compañero en MasterChef Celebrity, quien reaccionó al divertido momento

“Confirmo! Valentina vuelve a la gente GRITOOOOONAAAAAAAAAAA”, escribió Raúl Ocampo en la publicación.

La naturalidad con la que comparten sus vivencias, el humor que las caracteriza y la complicidad que han construido a lo largo de su amistad, han convertido a Valentina Taguado y Valeria Aguilar en una de las duplas con mayor impacto en el mundo del entretenimiento.

Valentina Taguado y Valeria Aguilar hacen parte de ¿Qué hay pa' dañar?
Valeria Aguilar se unió al equipo del programa matutino ¿Qué hay pa' dañar?, junto a Valentina Taguado y Johana Velandia. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón Yina Calderón

Yina Calderón responde a fans de Melissa Gate: “Su fandom es muy intenso”

Yina Calderón rompió el silencio sobre los rumores con Melissa Gate y aseguró que el problema no es con ella, sino con sus seguidores.

Los planes de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno para el futuro profesional de sus hijos Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelaron las profesiones soñadas para sus hijos

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno sorprendieron al revelar qué profesiones les gustaría que sus hijos eligieran en el futuro.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025. Karina García

Participante de 'La mansión de Luinny' habría lanzado pulla contra Karina García, ¿qué le dijo?

Karina García, actual participante de 'La mansión de Luinny' contó detalles de cómo vivió este momento a pocas horas de su ingreso.

Lo más superlike

Jessi Uribe estrena ‘Dando Instrucciones’ y confesó qué canción lo hace llorar Jessi Uribe

Jessi Uribe estrena ‘Dando Instrucciones’ y confesó qué canción lo hace llorar

El cantante Jessi Uribe hizo sorprendente confesión de su nuevo álbum ‘Dando Instrucciones’ revelando qué canción lo hace llorar.

Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado confesó a quién sacaría sin pensarlo de MasterChef Celebrity: "es mi competencia"

Murió Floyd Roger Myers Viral

Falleció el actor que interpretó a Will Smith en 'El príncipe del rap', esto se sabe

Mujer durmiendo Salud

¿Cuál es la mejor técnica para quedarse dormido rápidamente?, según la IA

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada