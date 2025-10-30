Valentina Taguado hizo una confesión inesperada junto a Valeria Aguilar: “Nos compartimos el novio”

Valentina Taguado y Valeria Aguilar han demostrado que su amistad va más allá de los sets de grabación.

Valentina Taguado y Valeria Aguilar comenzaron su amistad en MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

¿Cómo nació la amistad entre Valentina Taguado y Valeria Aguilar?

Desde que coincidieron en MasterChef Celebrity Colombia, ambas han compartido momentos que reflejan una conexión auténtica, llena de complicidad y risas.

Su química ha sido evidente tanto dentro como fuera de cámaras, y hoy lo volvieron a confirmar con un video.

Además de su participación en el programa de cocina, Valeria Aguilar ha estado en algunas transmisiones de ¿Qué hay pa’ dañar?, programa transmitido por la aplicación del Canal RCN.

Un espacio es conducido por Valentina Taguado y Johana Velandia, donde se hablan diversos temas sin filtros.

A través de sus cuentas oficiales de Instagram, Valentina Taguado y Valeria Aguilar compartieron una divertida dinámica donde cada una debía decir que ha aprendido de la otra desde que se hicieron amigas.

Entre bromas y confesiones, Valeria comentó que ahora usa inhalador y entra a tiendas deportivas por influencia de Valentina.

Por su parte, Valentina confesó que desde que conoció a Valeria empezó a decir “mor” con frecuencia y que no se siente tan sola.

Sin embargo, el momento que causó revuelo entre sus seguidores fue cuando Valentina dijo que desde que conoció a Valeria aprendió a compartir el novio.

“Desde que conocí a Valeria descubrí que se puede compartir novio”, expresó Valentina Taguado en su publicación.

Aunque claramente fue una broma, los seguidores reaccionaron con sorpresa y humor, llenando la publicación de comentarios.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Valentina Taguado y Valeria Aguilar a la dinámica?

El video rápidamente se llenó de mensajes celebrando la amistad entre ambas. Muchos destacaron la naturalidad con la que se expresan y el cariño que se tienen.

Entre los comentarios más destacados estuvo el de Raúl Ocampo, su compañero en MasterChef Celebrity, quien reaccionó al divertido momento

“Confirmo! Valentina vuelve a la gente GRITOOOOONAAAAAAAAAAA”, escribió Raúl Ocampo en la publicación.

La naturalidad con la que comparten sus vivencias, el humor que las caracteriza y la complicidad que han construido a lo largo de su amistad, han convertido a Valentina Taguado y Valeria Aguilar en una de las duplas con mayor impacto en el mundo del entretenimiento.