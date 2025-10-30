Feid sorprende con radical cambio de look y divide opiniones en redes: así se ve el novio de Karol G

El cantante colombiano Feidgeneró una ola de reacciones tras publicar en Instagram una serie de fotos junto al productor puertorriqueño Tainy, en las que luce un cambio de imagen radical.

Feid sorprende con una estética visual más oscura y experimental. (Foto de Joe Buglewicz/AFP)

¿Qué representa el nuevo look de Feid?

En las imágenes, la pareja de Karol G aparece con la parte delantera de la cabeza completamente rapada, la parte trasera con melena larga, un gabán de cuero negro y media cabeza pintada de mono.

La transformación forma parte de la campaña visual de “Monstruo”, el nuevo sencillo que lanzó junto a Tainy el 23 de octubre.

El tema fusiona reguetón con elementos de la música electrónica con violines, en una representación estética y sonora más oscura y experimental.

¿Cómo reaccionó el público ante la transformación de imagen de Feid?

Las opiniones sobre el cambio de look de Feid están divididas. Mientras algunos seguidores celebran la audacia del artista por romper con los estándares estéticos del género urbano, otros se mostraron desconcertados ante lo que consideran una transformación excesiva.

Feid ha construido una identidad visual sólida, marcada por el color verde, las gafas oscuras y una estética relajada. Este nuevo giro representa una ruptura con esa imagen, lo que podría marcar el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Este cambio de imagen coincide con una etapa de exploración creativa para Feid, quien parece decidido a romper con los moldes y el concepto del color verde y las gafas oscuras que lo ha definido hasta ahora.

En redes sociales, el debate continúa. Algunos fans celebran la valentía del artista por desafiar las expectativas, mientras otros se preguntan si este giro será permanente o solo parte de una estrategia puntual.

“Monstruo” no solo marca un nuevo capítulo en su discografía, sino también en su narrativa visual, dejando claro que el artista está dispuesto a explorar territorios desconocidos.