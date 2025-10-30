Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juan David Tejada, expareja de Aída Merlano sorprende al revelar el origen de sus ingresos

Juan David Tejada decidió poner fin a las especulaciones y reveló en redes sociales de dónde proviene realmente su dinero.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Juan David Tejada reaparece en medio de disputas con Aida Victoria Merlano | Foto del Canal RCN y Freepik.

Después de varios días en el centro de la conversación digital, Juan David Tejada volvió a ser tendencia en redes sociales. En esta ocasión, el creador de contenido decidió hablar abiertamente sobre el origen de sus ingresos, un tema que había generado todo tipo de comentarios luego de su mediática controversia con Aída Victoria Merlano. A través de un video publicado en su cuenta oficial, Tejada aseguró que sus ganancias provienen de sus inversiones en el mercado financiero, dejando claro que su estabilidad económica no depende de la exposición mediática ni de su relación pasada.

¿Por qué decidió hablar de su situación financiera?
El video, que rápidamente se viralizó, surge después de que algunos internautas cuestionaran la solvencia económica del influenciador tras las declaraciones de Aída Victoria, quien mencionó que él no contaba con los recursos suficientes para cubrir ciertos gastos relacionados con su hijo. Ante los comentarios, Juan David decidió poner fin a las especulaciones y afirmó que, aunque evita hablar de su vida personal, no podía permitir que se dudara de su responsabilidad como padre.

Con tono sereno, explicó que desde hace varios años se dedica a invertir en diferentes instrumentos financieros y que, gracias a su disciplina y asesoría de expertos, ha logrado generar ingresos constantes y sostenibles. Según él, este trabajo silencioso ha sido la base de su crecimiento personal y económico.

¿Qué compartirá en su transmisión en vivo?
Tras su declaración, Tejada aprovechó para invitar a sus seguidores a un live en el que compartirá, junto a uno de sus mentores, algunos consejos y estrategias para iniciarse en el mundo de las inversiones. El objetivo, según mencionó, es desmitificar la idea de que solo las personas con grandes capitales pueden participar en el mercado financiero. “Todos podemos aprender a invertir inteligentemente, solo se necesita información y paciencia”, expresó.

La iniciativa fue bien recibida por una parte de su comunidad digital, que destacó la intención educativa detrás de su propuesta. Sin embargo, otros usuarios señalaron que podría tratarse de una forma de limpiar su imagen tras la polémica familiar, lo que reavivó el debate en redes.

¿Cómo ha reaccionado el público ante su nuevo enfoque?
Aunque las opiniones están divididas, muchos de sus seguidores valoraron el esfuerzo de Juan David por mostrarse más transparente y enfocar su contenido en temas de crecimiento personal y financiero. Con esta nueva faceta, el influenciador busca cambiar la narrativa que lo ha acompañado durante las últimas semanas y consolidarse como un referente para quienes desean aprender sobre inversión responsable.

Más allá de las controversias, su mensaje parece apuntar hacia una transformación personal y profesional: dejar atrás los titulares sobre su vida sentimental y construir una imagen centrada en la disciplina, la estabilidad y el conocimiento financiero.

