Karina García reaccionó sobre estar con Yina Calderón en un reality: "no se preocupen"
Karina García se pronunció tras ser cuestionada sobre Yina Calderón tras reencontrarse en un reality internacional.
La influenciadora Karina García reaccionó ante la cantidad de preguntas que le realizaron sobre la empresaria Yina Calderón tras tener que reencontrarse y convivir juntas de nuevo.
¿Por qué Karina García y Yina Calderón convivirán juntas otra vez?
Las creadoras de contenido aceptaron participar en un nuevo reality, en esta ocasión en República Dominicana, donde deben convivir nuevamente juntas.
El programa se estrenó en la noche de este miércoles 29 de octubre en YouTube, el cual se llama 'La mansión de Luinny', donde las famosas se vieron de nuevo.
Sin embargo, momentos antes, Karina García realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde habló con sus fanáticos para pedirles apoyo en este nuevo proyecto y allí los internautas no dudaron en interrogarla sobre cómo será su comportamiento con Yina Calderón, pues muchos temen que vuelvan a ser amigas.
¿Qué dijo Karina García tras ser interrogada sobre Yina Calderón?
La paisa cuestionó a su mánager sobre la pregunta tan recurrente que había en su perfil y lo interrogó sobre si hablaba o no, a lo que este le aconsejó que todavía no diera tantos detalles al respecto y que eso lo iban a saber con exactitud tras su participación en el reality.
Sin embargo, aprovechó para dejar un contundente mensaje al respecto, dejando entrever que no volvería a ser amiga de la empresaria.
"He aprendido bastante, yo no puedo cambiar mi esencia, yo no puedo cambiar lo que es Karina garcía porque se perdería la gracia, pero no se preocupen que ya he aprendido de mis errores y de muchas situaciones que me han pasado en la vida", dijo.
Con dichas palabras tranquilizó a sus seguidores, que han estado tan ansiosos por saber cómo será la relación de ambos en el programa.
En la últimas horas, las dos se han mostrado distantes, por lo que, no han tenido mayores acercamientos en el reality, compartiendo cada una por su lado con los diferentes participantes.
Por ahora, ambas se han mostrado de felices de poder estar en dicho reality y poder vivir esa experiencia.