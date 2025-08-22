Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Arelys Henao detuvo su concierto y cumplió el sueño de una de sus seguidoras

Arelys Henao detuvo su concierto para invitar a una niña fan a cantar con ella, creando un momento inolvidable que se hizo viral.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Entre lágrimas y aplausos, Arelys Henao mostró que su grandeza no solo está en la música, sino en su sencillez.
Arelys Henao detuvo su show para cumplir el sueño de una pequeña fan y las redes no dejaron de aplaudir su gesto. Foto Buen Día Colombia

La música tiene la capacidad de crear recuerdos imborrables y, en ocasiones, de cumplir sueños que parecían imposibles.

¿Cuál fue el momento que conmovió a todos los seguidores de Arelys Henao?

Eso fue lo que ocurrió recientemente en uno de los conciertos de Arelys Henao, donde la llamada Reina de la Música Popular protagonizó una escena que emocionó a miles de asistentes.

En medio del evento, una pequeña niña permaneció durante gran parte del evento levantando un cartel en el que pedía cantar junto a su ídolo, un gesto que no pasó desapercibido para Arelys, quien detuvo el concierto para invitarla a subir al escenario.

¿Cómo fue el momento de Arelys junto a su pequeña fan en el escenario?

La niña cumplió su deseo y, tomada de la mano de Arelys, cantó uno de los temas más representativos de la artista, un momento que conmovió a todos los asistentes.

Una niña levantó un cartel pidiendo cantar con Arelys Henao en pleno concierto.
Arelys Henao, la “Reina de la Música Popular” compartió escenario con una niña que soñaba con cantar a su lado. ¡Un momento único! Foto Buen Día Colombia

La escena se viralizó en redes sociales, donde los seguidores destacaron la sencillez y la sensibilidad de Arelys Henao al abrir espacio para una fan en medio de un show profesional.

Para muchos, fue un reflejo de la esencia de la artista, como alguien que no solo canta historias de vida, sino que también las comparte y las vive junto a su público.

¿En qué punto se encuentra la carrera musical de Arelys Henao?

Además, la cantante se encuentra afinando detalles de una de las presentaciones más esperadas del año en Colombia, el concierto del Tour Entre Tres, que tendrá lugar el próximo 23 de agosto de 2025 en el Movistar Arena de Bogotá.

Allí compartirá escenario con Paola Jara, Francy y Kelly Cárdenas, en una noche que promete ser un homenaje al poder femenino en la música popular.

En pocos días, las artistas lograron vender más de 8.000 boletas, y Arelys por su parte ha adelantado que el espectáculo no solo reunirá sus más grandes éxitos, sino que también estará cargado de sorpresas, colaboraciones especiales y un montaje de primer nivel pensado para ofrecer más de tres horas de música ininterrumpida.

Además de las entradas tradicionales, el público podrá acceder a experiencias exclusivas y la posibilidad de interactuar con las cantantes, llevarse un póster firmado y una gorra de colección.

Arelys Henao reafirma que su lugar en la música popular no solo se mide en números, sino también en la capacidad de tocar corazones.

