Reviven foto de Karina García y Yina Calderón cuando eran amigas en el pasado: una con el pelo rojo

Se viralizó una fotografía en la que se ve lo buenas amigas que eran Karina García y Yina Calderón tiempo atrás.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karina García, Yina Calderón
Reviven foto de Karina García y Yina Calderón cuando eran amigas en el pasado: una con el pelo rojo | Foto del Canal RCN.

Las influenciadoras, Karina García y Yina Calderón, ambas exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, están siendo el foco de interés al aceptar ser parte de otro reality, pero esta vez fuera del país.

¿Qué mencionan acerca de Yina Calderón y Karina García?

Karina García y Yina Calderón arribaron a República Dominicana, ambas van a convivir en el mismo espacio tras meses en los que se rompió su amistad cuando estuvieron participando en el reality del Canal RCN.

Tan pronto se supo que las dos iban a estar en la misma producción, los internautas comentaron que se podrían reconciliar, pero, a la vez, otros dicen que mantendrán la rivalidad que tienen.

Karina García, Yina Calderón
Karina García y Yina Calderón participaron en La casa de los famosos Colombia 2025 | Foto del Canal RCN.

Entonces, como la empresaria y la modelo son foco de atención, revivieron una fotografía de cuando eran buenas amigas; de hecho, una de ellas tenía un look con el pelo de color rojo.

¿Cuál es la foto de Karina García y Yina Calderón cuando eran amigas en el pasado?

Karina y Yina fueron amigas; de hecho, se querían mucho y lograron mantenerse juntas por un significativo tiempo en La casa de los famosos Colombia, pero todo eso se derrumbó.

No obstante, los recuerdos quedan y por eso es que en redes sociales publicaron una foto de ambas, cuando se apreciaban e iban a eventos juntas.

La fotografía muestra a Yina Calderón y Karina García posando como modelos, es notorio que eran amigas y, además, se ven más jóvenes, así que el pasado no se olvida. Esta es la instantánea:

 

En la publicación se describe que a varios les dolió que la amistad entre Yina y Karina se hubiese dañado, vale volver al pasado para recordar que lo que ocurrió fue que la empresaria traicionó a la modelo en La casa de los famosos Colombia.

Karina García, Yina Calderón
Yina Calderón aceptó que traicionó a Karina García | Foto del Canal RCN.

Todavía es el momento en el que el paso de las dos por el Canal RCN sigue causando revuelo en redes sociales y ahora en República Dominicana, ambas han sabido aprovechar a su manera la exposición mediática tras el reality de la vida en vivo que llegará con la tercera temporada en 2026.

