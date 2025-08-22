Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Camila Fernández pidió a Vicente Fernández, su abuelo, que se manifestara y así lo hizo

Tras pedir 'una señal' a Vicente Fernández, Camila Fernández recibió una respuesta que marcó su camino en la música regional.

Camila Fernández le pidió señal a Vicente Fernández
Camila Fernández pidió a Vicente Fernández que 'se manifestara' / (Fotos de AFP)

Camila Fernández reveló una anécdota que vivió tras pedirle 'una señal' a su abuelo Vicente Fernández.

¿Cuál fue la señal que Camila Fernández pidió a Vicente Fernández?

Durante una entrevista con el programa Venga la Alegría, la joven cantante, hija de Alejandro Fernández, explicó que buscaba confirmar si estaba en el camino correcto dentro de la música, y el mensaje que recibió, la dejó marcada.

¿Cuál fue la señal que Camila Fernández pidió a Vicente Fernández?
Camila Fernández buscaba confirmar si su camino era el correcto / (Foto de AFP)

La artista relató que, luego de un concierto en Miami, visitó un restaurante en el que encontró un retrato de su abuelo que, según ella, “te ve hasta el alma”. Fue ahí donde, mentalmente, decidió hacerle una petición muy sentida:

“Tata, mándame señal, a ver si estoy haciendo las cosas bien”.

Minutos después, un encuentro inesperado cambió el rumbo de la noche.

¿Cómo interpretó Camila Fernández la señal de Vicente Fernández?

Luego de haber realizado su solicitud, Camila se encontró con un familiar lejano, a quien no reconoció en un principio. El hombre, sorprendido por el encuentro, le explicó que pertenecía a la familia Fernández y que, justo antes de verla, había estado pensando en don Vicente.

Camila Fernández le realizó petición a su abuelo.
Camila Fernández recibió mensaje de su abuelo Vicente Fernández / (Fotos de AFP)

El familiar, al dirigirse a la cantante, le dijo: “Solo te tengo que decir que lo estás haciendo increíble, lo estás haciendo muy bien”. Según Camila, esas palabras fueron interpretadas como la respuesta directa a la petición que había hecho a su abuelo minutos antes.

La coincidencia generó un fuerte impacto en la intérprete, pues no solo recibió tranquilidad sobre su carrera, sino que también reforzó la conexión con un integrante de la familia con el que apenas tenía relación.

¿Qué representa esta experiencia en la carrera de Camila Fernández?

Para la nieta de Vicente Fernández, el episodio no fue casualidad, sino un recordatorio de que su abuelo sigue presente en su camino artístico. La artista expresó que esta vivencia la reconectó con el legado familiar y le dio la confianza necesaria para seguir desarrollando su música.

Actualmente, Camila continúa promocionando su álbum La Fernández y asegura que la figura de su abuelo permanece como una inspiración constante. La experiencia en Miami se convirtió en un punto de referencia personal y profesional, fortaleciendo su convicción de estar en la senda correcta dentro de la industria musical.

