Mujer de 22 años falleció tras realizarse unas imágenes diagnosticas, su caso sorprendió

Lo que parecía una jornada médica más terminó en tristeza en el sur de Brasil. Leticia Paul, una joven de apenas 22 años acudió al Hospital Regional Alto Vale, en Rio do Sul, para realizarse una tomografía computarizada con contraste, un examen diagnóstico habitual en múltiples países.

Sin embargo, tras recibir la sustancia especial que permite observar con mayor claridad los órganos internos, su cuerpo reaccionó de manera adversa.

De acuerdo con la información brindada por la familia, la reacción fue inmediata y severa. La paciente presentó un shock anafiláctico, lo que obligó a ser intubación y a permanecer en estado crítico durante las siguientes horas. A pesar de los esfuerzos médicos, la mujer de 22 años falleció menos de 24 horas después de practicarse el estudio.

El caso generó gran impacto en la región y rápidamente trascendió a medios nacionales e internacionales. La noticia recorrió las plataformas digitales, convirtiéndose en motivo de reflexión acerca de los riesgos, aunque poco frecuentes, que pueden presentarse en procedimientos considerados seguros.

¿Por qué falleció Leticia Paul?

La tomografía con contraste es una herramienta diagnóstica que permite obtener imágenes precisas del cuerpo humano. Para ello se utiliza un agente de contraste que resalta órganos y tejidos, lo cual facilita la detección de anomalías médicas.

Sin embargo, en casos muy aislados, se producen reacciones adversas. Tal fue la situación que atravesó la joven de Santa Catarina, Leticia Paul. Su organismo no toleró la sustancia utilizada, generando una respuesta alérgica de gran magnitud que los médicos no lograron revertir.

¿Qué dijeron las autoridades tras confirmar que la mujer de 22 años falleció?

Luego del fallecimiento, el Hospital Regional Alto Vale emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con la familia. La institución lamentó lo ocurrido y reiteró que el procedimiento es considerado seguro por la comunidad médica.

El cuerpo de la joven fue velado en la Funeraria Jardim Primavera de Rio do Sul y posteriormente trasladado al Crematorio Vaticano, en Balneário Camboriú.