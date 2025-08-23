Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mariana Zapata tendría un nuevo amor, fans lo halagaron por su belleza

Las recientes apariciones de Mariana Zapata despertaron rumores de un romance con otro creador de contenido.

Mariana Zapata
Mariana Zapata tendría un nuevo amor. Foto Canal RCN

La creadora de contenido volvió a estar en el centro de la conversación digital tras rumores que la vinculan con un nuevo interés sentimental. Después de anunciar la ruptura con Mr. Stiven, con quien compartió varios meses de relación pública, los usuarios han comenzado a señalar que la influenciadora estaría conociendo a otro creador de contenido.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, resaltando la buena apariencia del supuesto nuevo acompañante.

¿Con quién estaría Mariana Zapata tras su separación de Mr. Stiven?

Los rumores crecieron luego de que la influenciadora fuera vista en una discoteca junto a Jlexispr, creador de contenido que anteriormente había sido relacionado con Karola, mejor amiga de Emiro Navarro.

La coincidencia generó múltiples comentarios en redes sociales, especialmente porque Karola actualmente participa en un reality en República Dominicana, lo que ha alimentado aún más la curiosidad de los usuarios.

Aunque ninguno de los implicados ha confirmado el vínculo, varias páginas de entretenimiento recopilaron pruebas de coincidencias en sus publicaciones. Fotografías y videos se convirtieron en el punto de partida para la discusión digital, donde los seguidores comenzaron a especular sobre la cercanía entre ambos.

Mariana Zapata tendría nuevo amor

Lo que más llamó la atención fue la reacción de los internautas, quienes además de hablar del rumor, destacaron la apariencia del creador de contenido. Comentarios como “es uno de los más guapos que ha tenido” o “hacen una bonita pareja” se repitieron en diferentes perfiles.

¿Qué dicen los seguidores de Mariana Zapata sobre el supuesto romance?

Las reacciones en redes sociales estuvieron divididas. Un grupo de seguidores expresó entusiasmo al considerar que la influenciadora merece una nueva oportunidad en el amor después de su reciente ruptura.

Otros usuarios se mostraron más cautelosos. Señalaron que, hasta el momento, no existen declaraciones oficiales de ninguno de los dos y que las especulaciones podrían ser parte de la dinámica habitual de las redes sociales, donde un solo encuentro puede convertirse en noticia.

Mientras tanto, páginas de farándula siguen publicando pistas que mantienen activo el tema en conversación. Por ahora, ni ella ni Jlexispr han dado declaraciones formales, lo que deja abierta la posibilidad de que la historia continúe evolucionando en los próximos días.

