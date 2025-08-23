Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Catherine Siachoque sorprende con su cambio físico: fotos en México lo evidencian

Unas fotos de Catherine Siachoque pusieron en evidencia algunos retoques físicos que se ha hecho y para algunos se ve irreconocible.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Catherine Siachoque sorprende con su nuevo rostro
Catherine Siachoque se hizo algunos retoques físicos. (AFP: Alexander Tamargo )

La actriz Catherine Siachoque se ha apoderado de las tendencias en México y Colombia recientemente luego que salieran a la luz unas fotos suyas de cómo luce en la actualidad.

Artículos relacionados

¿Cómo luce la actriz Catherine Siachoque en la actualidad?

La actriz Catherine Siachoque goza de gran reconocimiento en la televisión colombiana e internacional por sus papeles en producciones como "Las Juanas", "Tan cerca y tan lejos" y "¿Dónde está Elisa?", entre otras.

En las últimas horas la actriz colombiana generó revuelo en redes sociales luego de compartir unas fotografías en sus historias en donde se mostraba desde México junto a un cercano amigo, en estas es evidente el cambio físico de Catherine.

La actriz en las imágenes se ve con un estilo fresco y renovado en su rostro, el cual luce más perfilado y su nariz más respingada de lo normal en ella.

Catherine Siachoque estalló de júbilo tras el título conseguido por Santa Fe.
Catherine Siachoque sorprendió con algunos retoques físico. (AFP: Theo Wargo)

Artículos relacionados

¿Qué procedimientos físicos se hizo la actriz Catherine Siachoque?

Estas imágenes compartidas por el amigo de Catherine Siachoque y que ella misma reposteó en sus historias no han pasado por desapercibido y ya se han empezado a compartir en diferentes páginas de entretenimiento.

Al parecer, la recordada protagonista de exitosas telenovelas se habría realizado varios retoques estéticos, detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores. Algunos aplaudieron su renovada imagen, mientras que otros expresaron sorpresa por lo diferente que luce.

Aunque Catherine Siachoque no ha revelado cuáles fueron los retoques que se realizó en el rostro, sus seguidores han empezado a debatir en si se habría hecho algún tipo de perfilamiento en el rostro y una rinoplastia o rinomodelación.

Artículos relacionados

¿Por qué Catherine Siachoque no ha vuelto a aparecer en la televisión colombiana?

Catherine Siachoque goza de uno de los matrimonios más sólidos de la farándula nacional junto al actor y director Miguel Varoni, con quien lleva más de 25 años de casada.

La pareja es considerada una de las más estables del espectáculo y desde hace varios años decidieron radicarse en el extranjero, específicamente en Miami, Estados Unidos.

Aunque Catherine no ha vuelto a protagonizar y aparecer en una producción colombiana, se ha mantenido activa en el mundo de la actuación en producciones internacionales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Angelique Boyer y Juan Carlos Colombo se reencontraron Talento internacional

Así fue el emotivo reencuentro de Angelique Boyer y Juan Carlos Colombo, 15 años después de Teresa

Angelique Boyer se reencontró con Juan Carlos Colombo, actor que dio vida a Armando Chávez, el recordado padre de Teresa Chávez.

James Rodríguez recibió mala noticia en México James Rodríguez

¡Malas noticias para James Rodríguez en México! Esto le pasó al jugador colombiano

James Rodríguez no pasa por un buen momento con su club en México y en las últimas horas recibió mala noticia: así reaccionó.

Esta habría sido la causa del fallecimiento de Nayeli González Talento internacional

Revelan de qué habría fallecido Nayeli González, "La reina de la cumbia” de México

Nayeli González, "La reina de la cumbia", falleció a los 56 años tras luchar en los últimos años contra una fuerte enfermedad.

Lo más superlike

Valentina Taguado Talento nacional

Así reaccionó Valentina Taguado a comentario de un internauta que la mandó a lavar sus jeans

La respuesta de Valentina Taguado a un seguidor que criticó sus jeans generó debate en redes sociales.

Los ataques de pánico generan síntomas como falta de aire, mareos y aceleración del pulso. Curiosidades

¿Ataques de pánico? Así puedes reconocerlos y controlarlos paso a paso

El icónico traje de Spider-Man de Tobey Maguire busca nuevo dueño en septiembre Viral

¡Ahora puedes convertirte en Spider-Man! este será el precio del traje original

Carolina Sabino se mostró triste en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino rompió en llanto en pleno reto de MasterChef Celebrity, ¿qué pasó?

Jhonny Rivera y Julián Daza lanzaron Me engañaron los dos Jhonny Rivera

Jhonny Rivera y Julián Daza presentan “Me engañaron los dos”: así suena