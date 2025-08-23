Catherine Siachoque sorprende con su cambio físico: fotos en México lo evidencian

La actriz Catherine Siachoque se ha apoderado de las tendencias en México y Colombia recientemente luego que salieran a la luz unas fotos suyas de cómo luce en la actualidad.

¿Cómo luce la actriz Catherine Siachoque en la actualidad?

La actriz Catherine Siachoque goza de gran reconocimiento en la televisión colombiana e internacional por sus papeles en producciones como "Las Juanas", "Tan cerca y tan lejos" y "¿Dónde está Elisa?", entre otras.

En las últimas horas la actriz colombiana generó revuelo en redes sociales luego de compartir unas fotografías en sus historias en donde se mostraba desde México junto a un cercano amigo, en estas es evidente el cambio físico de Catherine.

La actriz en las imágenes se ve con un estilo fresco y renovado en su rostro, el cual luce más perfilado y su nariz más respingada de lo normal en ella.

Catherine Siachoque sorprendió con algunos retoques físico. (AFP: Theo Wargo)

¿Qué procedimientos físicos se hizo la actriz Catherine Siachoque?

Estas imágenes compartidas por el amigo de Catherine Siachoque y que ella misma reposteó en sus historias no han pasado por desapercibido y ya se han empezado a compartir en diferentes páginas de entretenimiento.

Al parecer, la recordada protagonista de exitosas telenovelas se habría realizado varios retoques estéticos, detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores. Algunos aplaudieron su renovada imagen, mientras que otros expresaron sorpresa por lo diferente que luce.

Aunque Catherine Siachoque no ha revelado cuáles fueron los retoques que se realizó en el rostro, sus seguidores han empezado a debatir en si se habría hecho algún tipo de perfilamiento en el rostro y una rinoplastia o rinomodelación.

¿Por qué Catherine Siachoque no ha vuelto a aparecer en la televisión colombiana?

Catherine Siachoque goza de uno de los matrimonios más sólidos de la farándula nacional junto al actor y director Miguel Varoni, con quien lleva más de 25 años de casada.

La pareja es considerada una de las más estables del espectáculo y desde hace varios años decidieron radicarse en el extranjero, específicamente en Miami, Estados Unidos.

Aunque Catherine no ha vuelto a protagonizar y aparecer en una producción colombiana, se ha mantenido activa en el mundo de la actuación en producciones internacionales.