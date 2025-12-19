Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García deja clara su vida sentimental con reveladoras confesiones: ¿soltera en 2026?

Karina García usó la letra de una canción para hablar sobre sus planes con el dinero y dejó claro su situación sentimental.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karina García habla de su vida sentimental
Karina García deja que una canción hable por su vida sentimental. (Foto: Canal RCN)

Karina García volvió a llamar la atención de sus seguidores con un video que rápidamente se abrió paso en redes sociales, en el que habría revelado sus intenciones sentimentales para el 2026.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje dejó Karina García con la letra que eligió?

En el video que compartió en su cuenta de TikTok, la modelo paisa aparece imitando la letra de una canción mientras viste un vestido negro y deja ver, con gestos y miradas, que el mensaje del tema conecta directamente con su momento personal.

Las frases no pasaron desapercibidas y muchos interpretaron el video como una declaración abierta sobre su presente.

Artículos relacionados

Las palabras que acompañan la canción hacen referencia al dinero, al amor y a la soltería en el año 2026. Sin necesidad de agregar un texto explicativo, Karina dejó que la música hablara por ella.

“Que levante la mano todo el que está haciendo dinero que venga el año nuevo” y “Un día de estos llega mi amor verdadero, pero quiero hacerme rico primero”, fueron las palabras de la canción que imitó Karina García.

Karina García habla de su vida sentimental
Karina García deja que una canción hable por su vida sentimental. (Foto: Canal RCN)

A esto se suma la frase “2026 y yo sigo soltero”, que fue interpretada como una declaración directa sobre su estado sentimental.

El video de la modelo paisa rápidamente se llenó de me gustas y comentarios elogiando la belleza de Karina y cuestionando su situación sentimental.

¿Por qué los fans de Karina García cuestionan su situación sentimental tras su video?

Sus seguidores no tardaron en comentar que el video parecía una respuesta a quienes constantemente le preguntan por su vida amorosa, dejando claro que, por ahora, otras metas ocupan un lugar central.

Artículos relacionados

“¿Soltera, qué mami? ¿Disculpe?” o “¿Cómo que soltera? ¿Y nosotras qué?”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

En septiembre de 2025, Karina García puso fin a su relación con Andrés Altafulla, un romance que nació durante la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia y que continuó por algunos meses después de finalizar el reality.

Karina García habla de su vida sentimental
Karina García deja que una canción hable por su vida sentimental. (Foto: Canal RCN)

Desde entonces, la modelo ha hablado en distintas ocasiones sobre su situación sentimental, aclarando que no está cerrada a volver a enamorarse, pero que actualmente disfruta de la soltería.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano reveló el susto en ascenro Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano sufrió angustioso percance y preocupa a sus fans: "Privada de la libertad"

Aida Victoria Merlano se mostró en shock tras situación que vivió en donde estuvo privada de su libertad y su salud estuvo en riesgo

Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity 2025. Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi presumió los impactantes resultados de procedimiento en su rostro: ¿qué se hizo?

En las últimas horas, la presentadora Violeta Bergonzi, contó detalles de cómo quedó su cara luego de varios días de realizarse el procedimiento.

Altafulla sufre percance en Bogotá. Altafulla

Altafulla tuvo percance en Bogotá y sorprendió con su reacción: "Ya me voy a poner las pilas”

Altafulla atravesó una inesperada situación en Bogotá y dejó claro que nada detiene su entusiasmo de cara a su cumpleaños.

Lo más superlike

Campanita en La casa de los famosos La casa de los famosos

Campanita, participante de La casa de los famosos Colombia: Trayectoria, estrategias y más datos

Campanita, creador de contenido y bailarín caleño de 22 años, se ha convertido en uno de los participantes más comentados de La casa de los famosos.

Miss Cuba revela cómo Miss Universo logró unir a sus padres ocho años después del divorcio Miss Universo

Miss Cuba sorprende al confesar que Miss Universo unió a sus padres tras años separados

Camilo y Evaluna respondieron preguntas de sus seguidores y hablaron sin filtros sobre su vida en pareja. Camilo

Camilo Echeverry se sinceró sobre sus hijas: "es lo más frágil que tengo"

El mensaje de Ángela Aguilar que desató polémica tras rumores de infidelidad de Nodal Ángela Aguilar

Ángela Aguilar publicó polémico mensaje tras supuesta infidelidad de Nodal: “manipulador”

Amor, pareja Curiosidades

La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?