Karina García deja clara su vida sentimental con reveladoras confesiones: ¿soltera en 2026?
Karina García usó la letra de una canción para hablar sobre sus planes con el dinero y dejó claro su situación sentimental.
Karina García volvió a llamar la atención de sus seguidores con un video que rápidamente se abrió paso en redes sociales, en el que habría revelado sus intenciones sentimentales para el 2026.
¿Qué mensaje dejó Karina García con la letra que eligió?
En el video que compartió en su cuenta de TikTok, la modelo paisa aparece imitando la letra de una canción mientras viste un vestido negro y deja ver, con gestos y miradas, que el mensaje del tema conecta directamente con su momento personal.
Las frases no pasaron desapercibidas y muchos interpretaron el video como una declaración abierta sobre su presente.
Las palabras que acompañan la canción hacen referencia al dinero, al amor y a la soltería en el año 2026. Sin necesidad de agregar un texto explicativo, Karina dejó que la música hablara por ella.
“Que levante la mano todo el que está haciendo dinero que venga el año nuevo” y “Un día de estos llega mi amor verdadero, pero quiero hacerme rico primero”, fueron las palabras de la canción que imitó Karina García.
A esto se suma la frase “2026 y yo sigo soltero”, que fue interpretada como una declaración directa sobre su estado sentimental.
El video de la modelo paisa rápidamente se llenó de me gustas y comentarios elogiando la belleza de Karina y cuestionando su situación sentimental.
¿Por qué los fans de Karina García cuestionan su situación sentimental tras su video?
Sus seguidores no tardaron en comentar que el video parecía una respuesta a quienes constantemente le preguntan por su vida amorosa, dejando claro que, por ahora, otras metas ocupan un lugar central.
“¿Soltera, qué mami? ¿Disculpe?” o “¿Cómo que soltera? ¿Y nosotras qué?”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.
En septiembre de 2025, Karina García puso fin a su relación con Andrés Altafulla, un romance que nació durante la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia y que continuó por algunos meses después de finalizar el reality.
Desde entonces, la modelo ha hablado en distintas ocasiones sobre su situación sentimental, aclarando que no está cerrada a volver a enamorarse, pero que actualmente disfruta de la soltería.
