Carolina Sabino rompió en llanto en pleno reto de MasterChef Celebrity, ¿qué pasó?

Carolina Sabino se mostró desconsolada tras prueba de MasterChef Celebrity junto a Jorge Rausch: "No es suficiente".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Carolina Sabino se mostró triste en MasterChef Celebrity
Carolina Sabino tuvo emotivo momento en MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

En el capítulo del 22 de agosto de MasterChef Celebrity los participantes tuvieron un reto en el que cocinaron junto al chef Jorge Rausch. Sin embargo, una de las participantes rompió en llanto, Carolina Sabino.

¿Por qué Carolina Sabino lloró en reto de MasterChef Celebrity?

Los participantes tenían que hacer una preparación con el arroz como protagonista y con el acompañamiento de Jorge Rausch, quien estuvo apoyándolos, orientándolos y regañándolos durante sus preparaciones.

Al momento de evaluar los platos, los participantes pasaron a lounge y observaron desde allí las apreciaciones de los jurados Belén Alonso y Nicolás de Zubiría.

Cuando llegaron al plato de la actriz Carolina Sabino las opiniones estuvieron divididas, y al final fueron más las críticas constructivas que los comentarios positivos.

La actriz presentó un plato llamado "Mujaddara", una fusión de arroz con pollo y almendras, el cual Carolina aseguró eran sus dos platos favoritos. Sin embargo, los comentarios de los chefs la hicieron romper en llanto.

Carolina Sabino
Carolina Sabino lloró en reto de MasterChef Celebrity. | (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijeron los chefs sobre el plato de Carolina Sabino en MasterChef Celebrity y por qué lloró?

Los chefs empezaron a analizar los errores del plato de la actriz, quien aseguraba que se sentía contenta con su plato y creía que había quedado en su punto.

Nicolás de Zubiría en medio de su calificación expresó que se sentía preocupado porque veía que Carolina venía bajando su nivel en la competencia.

Me preocupa Caro porque ella arrancó la competencia volteando duro, platos divinos, deliciosos, pero en los últimos retos no está al nivel que nos tenía acostumbrados.

Precisamente, este comentario afectó a la actriz, quien detrás de cámaras aseguró que había dado lo mejor de sí misma en el reto para sorprender al jurado.

Siento que doy mi 100% y no es suficiente, entonces es cómo...

Carolina aseguró que había trabajado bastante en el reto y que le había puesto todo el mejor empeño para que a la final su plato fuera una decepción para los jurados.

Le puse todo el empeño y terminé haciendo una salsa cualquiera y un arroz seco.

¿Cómo reaccionó Jorge Rausch al ver que Carolina Sabino lloró en MasterChef Celebrity?

Jorge Rausch, quien había estado apoyando a Carolina y a los demás participantes con sus preparaciones intentó animar a la actriz tras verla sentirse mal por los comentarios de los jurados.

El chef le explicó que Nicolás era experto en ese plato y que por eso él lo comparaba tanto con lo que él sabía: "Hizo un plato que ya existe, entonces ellos pueden comparar".

Asimismo, algunos de sus compañeros como Patty reaccionaron al ver a la actriz llorando por los comentarios de los chefs: "No entiendo, yo creo que eso es normal, todos estamos cansados".

Por su parte, Michelle aseguró que su compañera se tomaba las cosas demasiado personal: "Es una persona que es extremadamente sensible".

