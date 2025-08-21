Michelle Rouillard y Ricardo Vesga ganaron pin de inmunidad en MasterChef: así reaccionaron

Un nuevo reto llegó a la cocina de MasterChef Celebrity en la noche del 21 de agosto en donde los participantes tuvieron que cocinar en parejas por un pin de inmunidad.

¿Cómo fue el reto del 21 de agosto en MasterChef Celebrity que ganaron Ricardo Vesga y Michelle Rouillard?

Los participantes llegaron cargados de energía a la cocina más famosa del mundo con nueva canción y seguido a esto se llevaron la sorpresa que tendrían un novedoso reto en parejas.

Claudia Bahamón y los jurados les explicaron a los participantes que no había despensa abierta, tenían una canasta de alimentos con 16 ingredientes para su preparación en 60 minutos para hacer un plato vegetariano.

Previo a esto, Claudia Bahamón y los chef explicaron el tema de los bancos de alimentos en Colombia y lo que pasa con la comida que no se usa en MasterChef.

En Colombia se desperdicia 9,7 millones de toneladas de alimentos, el 40% se desperdicia en el agro y el resto en nuestras casas.

Reto de MasterChef Celebrity del 21 de agosto. (Foto Canal RCN)

¿Cuál fue el plato con el que ganaron Ricardo Vesga y Michelle Rouillard reto en MasterChef Celebrity?

Michele Rouillard y Ricardo Vesga pasaron al atril con su plato llamado "Pequeños cambios que hacen la diferencia", una pasta hecha desde cero con vegetales y una salsa blanca.

La textura del plato le gustó a Nicolás de Zubiría, pero les aseguró que les faltó darles color al plato y les indagó por unos tomates que les había visto en la estación, sin embargo, ellos aseguraron que prefirieron omitirlos.

Belén y Jorge Rausch también tuvieron comentarios positivos con el plato de Ricardo y Michelle, eso sí, les dieron sus comentarios para mejorar a futuro.

Michelle Rouillard ganó reto en MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Michelle Rouillard al llevarse su primer pin de inmunidad en MasterChef?

Los jurados tras probar todos los platos de las parejas decidieron dar como ganadores a Ricardo Vesga y Michelle Rouillard.

Esta noticia tomó por sorpresa a la pareja, quien al pasar al frente y llevarse su pin de inmunidad se mostraron felices, en especial Michelle, quien se llevó su primer pin en la competencia.

Es mi primer pin.



Varios de los participantes se sintieron felices por Michelle con su primer pin de inmunidad y no dudaron en celebrar junto a ella y aplaudir su trabajo con Ricardo Vesga: "Súper merecido Michelle".