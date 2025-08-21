Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Michelle Rouillard y Ricardo Vesga ganaron pin de inmunidad en MasterChef: así reaccionaron

"Mi primer pin": Michelle Rouillard se mostró emotiva tras ganar reto junto a Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Michelle Rouillard y Ricardo Vesga ganaron prueba en MasterChef
Michelle Rouillard y Ricardo Vesga ganaron pin de inmunidad. (Fotos Canal RCN)

Un nuevo reto llegó a la cocina de MasterChef Celebrity en la noche del 21 de agosto en donde los participantes tuvieron que cocinar en parejas por un pin de inmunidad.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el reto del 21 de agosto en MasterChef Celebrity que ganaron Ricardo Vesga y Michelle Rouillard?

Los participantes llegaron cargados de energía a la cocina más famosa del mundo con nueva canción y seguido a esto se llevaron la sorpresa que tendrían un novedoso reto en parejas.

Claudia Bahamón y los jurados les explicaron a los participantes que no había despensa abierta, tenían una canasta de alimentos con 16 ingredientes para su preparación en 60 minutos para hacer un plato vegetariano.

Previo a esto, Claudia Bahamón y los chef explicaron el tema de los bancos de alimentos en Colombia y lo que pasa con la comida que no se usa en MasterChef.

En Colombia se desperdicia 9,7 millones de toneladas de alimentos, el 40% se desperdicia en el agro y el resto en nuestras casas.

Canción de participantes de MasterChef Celebrity
Reto de MasterChef Celebrity del 21 de agosto. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cuál fue el plato con el que ganaron Ricardo Vesga y Michelle Rouillard reto en MasterChef Celebrity?

Michele Rouillard y Ricardo Vesga pasaron al atril con su plato llamado "Pequeños cambios que hacen la diferencia", una pasta hecha desde cero con vegetales y una salsa blanca.

La textura del plato le gustó a Nicolás de Zubiría, pero les aseguró que les faltó darles color al plato y les indagó por unos tomates que les había visto en la estación, sin embargo, ellos aseguraron que prefirieron omitirlos.

Belén y Jorge Rausch también tuvieron comentarios positivos con el plato de Ricardo y Michelle, eso sí, les dieron sus comentarios para mejorar a futuro.

Michelle Rouillard se llevó su primer pin de inmunidad
Michelle Rouillard ganó reto en MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Michelle Rouillard al llevarse su primer pin de inmunidad en MasterChef?

Los jurados tras probar todos los platos de las parejas decidieron dar como ganadores a Ricardo Vesga y Michelle Rouillard.

Esta noticia tomó por sorpresa a la pareja, quien al pasar al frente y llevarse su pin de inmunidad se mostraron felices, en especial Michelle, quien se llevó su primer pin en la competencia.

Es mi primer pin.


Varios de los participantes se sintieron felices por Michelle con su primer pin de inmunidad y no dudaron en celebrar junto a ella y aplaudir su trabajo con Ricardo Vesga: "Súper merecido Michelle".

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Caterin Escobar, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila ausentes en MasterChef Violeta Bergonzi

Tres participantes se ausentaron en MasterChef Celebrity y recibirán castigo, ¿qué les pasó?

Caterin Escobar, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila no asistieron a reto de MasterChef Celebrity y recibirán castigo en la competencia: "Hay un virus".

Canción de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Participantes de MasterChef sorprendieron al jurado con nueva canción: así reaccionaron

Claudia Bahamón, Jorge Rausch y Belén Alonso quedaron sorprendidos con la composición de los participantes de MasterChef y Nicolás de Zubiría.

Alejandra Ávila y Valentina Taguado se llevaron delantal negro MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado y Alejandra Ávila se llevaron delantal negro en MasterChef: así reaccionaron

Valentina Taguado y Alejandra Ávila perdieron reto en MasterChef Celebrity y señalaron a David Sanín: "Nos hizo perder".

Lo más superlike

Melissa Gate Melissa Gate

Melissa Gate responde a críticas por su estilo de vida: ¿en qué invierte su dinero?

La creadora de contenido Melissa Gate aclaró los rumores sobre su estilo de vida tras recibir críticas en redes.

Caso de Laura Camila Blanco Talento nacional

Novio de Laura Camila Blanco fue capturado tras semanas de sospechas de la madre de la periodista

Yessi Villa interpretó ‘Tu Dama de Hierro’ frente a un solo espectador Viral

Cantante mexicana se hace viral al cantar frente a un solo espectador en feria de Zacatlán

Ejercicio según la edad Salud

¿Cuánto tiempo de ejercicio hay que hacer según la edad?, la respuesta para una buena salud

Nominados de Premios Juventud 2025 incluyen a Shakira y artistas colombianos Shakira

Shakira y artistas colombianos destacan en las nominaciones de Premios Juventud 2025