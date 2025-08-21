Melissa Gate responde a críticas por su estilo de vida: ¿en qué invierte su dinero?

Melissa Gate se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más reconocidas del país gracias a sus polémicos comentarios y ser parte de una de las participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, donde acaparó la atención por su auténtica personalidad.

Además, la influenciadora ha acaparado la atención mediática al expresarles a sus seguidores en qué se gasta el dinero, pues en algunas ocasiones, ha recibido críticas por su estilo de vida y ha sido cuestionada por los hábitos que tiene en su vida cotidiana tras varios rumores compartidos en redes sociales.

¿En qué se gasta el dinero Melissa Gate?

Recientemente, Melissa Gate fue cuestionada por varios internautas, quienes resaltaron que aparenta tener una vida de “excesos”. Sin embargo, la creadora de contenido expresó a través de un video en directo en sus redes sociales acerca de los comentarios en los que ha recibido múltiples críticas, pues expresó las siguientes palabras:

“Para la gente que dice que yo s#pl# todo mi dinero, aquí está todo lo que me gasto. Se los presento. En esta cajita ni siquiera les voy a dejar el precio, esto es para que ustedes mismos investiguen cuánto vale ser vegano”, añadió Melissa.

Los gastos que tiene Melissa Gate en su vida cotidiana. | Foto: Canal RCN

Sin duda, Melissa enfatizó que gasta una alta suma de dinero al ser vegana, pues lleva un largo periodo de tiempo teniendo un estilo de vida saludable, utilizando productos que incluyan componentes vegetales.

¿Qué productos utiliza Melissa Gate al ser vegana?

Tras las diversas críticas que recibió Melissa Gate por parte de varios navegantes, ella compartió los productos que utiliza, pues reveló que una de sus prioridades es seguir toda la línea del veganismo, pues es su estilo de vida desde hace varios años. También, compartió los productos naturales que utiliza en su cotidianeidad:

Melissa Gate habla de su estilo de vida al ser vegetariana. | Foto: Canal RCN