Dekko reaparece con notorio cambio físico y sorprende en redes sociales

Dekko habló sobre sus inseguridades físicas y mostró el resultado del cambio médico que se realizó en su rostro.

En las últimas horas, el nombre de Daniel Esquiaqui Lecomte, o artísticamente conocido como Dekko, se ha posicionado como uno de los artistas más distinguidos a nivel internacional en el género urbano tras el éxito de varias de sus canciones como: ‘El cielo se me cayó’, ‘Señorita’ y ‘Costeñita’.

Además, Dekko ha sido tendencia en las últimas horas a través de las redes sociales tras el cambio físico con el que reapareció recientemente y muchos de sus seguidores no han pasado por alto el notorio cambio físico que tuvo, donde ha acaparado la atención mediática tras los recientes videos que ha publicado en su cuenta oficial de TikTok.

Así luce el cantante Dekko tras su reciente intervención médica

Recientemente, Dekko se sometió a una intervención médica donde se realizó unos cambios estéticos en su rostro. Así que la doctora especializada encargada de este proceso fue María Camila Martínez, quien compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores las siguientes palabras:

“No se pueden perder este cambio de nuestro querido Dekko”, detalló la especialista médica.

Durante el video, el intérprete demostró lo orgulloso que se siente de este importante cambio en el que no solo se sintió mejor consigo mismo, sino que también, confesó que tenía varias inseguridades con respecto a su apariencia:

“Wow, gracias doctora. Era muy corto el mentón y no me gustaba como me veía sin barba. Yo simplemente averigüe quién era le mejor doctora”, señaló Dekko.

Así han reaccionado los seguidores de Dekko tras su reciente cambio físico

Sin duda, el cambio físico del artista ha tomado por sorpresa a muchos de sus seguidores, pues han revelado a través de las diferentes plataformas digitales que se ve sumamente atractivo y quedó natural, haciendo los siguientes comentarios.

“Él quedó superbién. No quedó exagerado, quedó supernatural”, “Qué cambio tan espectacular”, “Espectacular, necesito a esa doctora en mi vida”, “Wow, fabuloso. Quedó excelente”, detallaron varios navegantes mediante las redes sociales.

