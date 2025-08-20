Shakira y artistas colombianos destacan en las nominaciones de Premios Juventud 2025

La emoción ya se respira entre los fanáticos de la música latina, pues Premios Juventud dio a conocer a los nominados para su 22ª edición, que se celebrará el 25 de septiembre en la Ciudad de Panamá. Este año, el evento se muda fuera de Estados Unidos por primera vez, en un homenaje al Mes de la Herencia Hispana y a la riqueza cultural de América Latina. Con una duración aproximada de cuatro horas, la noche comenzará con la alfombra roja de “Noche de Estrellas de Premios Juventud”, que promete ser espectacular.

¿Cómo destacan Shakira y artistas colombianos Premios Juventud 2025 en las nominaciones?

Entre los favoritos de la audiencia, Karol G, Maluma, Manuel Turizo, Ryan Castro, Blessd, Feid y Camilo lideran la representación colombiana. Morat y Rawayana compiten en la categoría de Grupo o Dúo Favorito del Año, mientras que la Nueva Generación Masculina incluye a Kapo, Manuel Turizo, Blessd y Yorghaki. La presencia de estos talentos refleja la influencia creciente de Colombia en la música latina y su capacidad de conectar con diversas generaciones.

¿Qué nuevas categorías destacan en Shakira y artistas colombianos Premios Juventud 2025?

Los organizadores ampliaron las categorías a 41 para reconocer tendencias emergentes en música, televisión, redes sociales y streaming. Entre las incorporaciones más destacadas se encuentran Mejor Canción Música Mexicana Alternativa, Mejor Canción Pop/Rítmica y Afrobeat Latino del Año. Además, se suman #GettingReadyWith, Podcast del Año, Stream Que Nos Pegó, #ModoAvión y POV Futbolero, mostrando cómo la cultura pop se fusiona con la creatividad digital.

Este año, las categorías de creadores de contenido se duplicaron, pasando de cuatro a ocho, lo que evidencia el valor de la interacción con la audiencia.

Nominados de Premios Juventud 2025 incluyen a Shakira y artistas colombianos

¿Qué oportunidades tienen Shakira y artistas colombianos Premios Juventud 2025 para los fans?

Los ganadores serán seleccionados mediante voto popular, permitiendo que los seguidores participen activamente hasta el 1 de septiembre en premiosjuventud.com. Además de la competencia musical, los espectadores disfrutarán de un espectáculo que combina glamour, talento y tendencias digitales. Entre los nominados colombianos en categorías urbanas y pop destacan Manuel Turizo & Yandel, Blessd & Ovy On The Drums, Karol G, Maluma, Camilo, Kapo Ft. Maluma, Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam y Camilo & Carín León, consolidando la influencia nacional en la escena latina.

Esta edición busca la diversidad de gustos de la juventud actual, desde la música urbana y pop hasta la fusión de géneros y la innovación digital. La combinación de talento colombiano con estrellas internacionales asegura que la noche será memorable, tanto para los nominados como para los fans que seguirán el evento.