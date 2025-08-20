Ninel Conde emociona a sus fans al revelar su regreso a Colombia con nuevo show

Ninel Conde sorprendió a todos al convertirse en la tercera eliminada de La casa de los famosos México 2025 el domingo 17 de agosto. Sin embargo, lejos de quedarse quieta, la actriz y cantante ha aprovechado su salida para revelar los próximos pasos de su carrera. Desde entrevistas en vivo hasta apariciones en programas de televisión deja claro que su energía y talento siguen intactos.

Artículos relacionados Influencers Murió pareja de influencers tras accidente en su carro

¿Cómo Ninel Conde continúa su historia en la pantalla?

Entre risas y entusiasmo, Ninel compartió con Marie Claire Harp que su docuserie continuará mostrando distintos momentos de su vida: “Estoy haciendo mi docuserie (…) y empezó antes de mi preparación para la casa y ahorita vamos a continuar con el después”. Este proyecto promete ofrecer a los fans un vistazo a su vida antes, durante y después de su participación en el reality, mostrando facetas inéditas de su carrera y su vida personal.

¿Qué sorpresas prepara Ninel Conde para los escenarios?

La salida de la casa no detuvo la agenda de Ninel Conde. La artista anunció que prepara un show completamente renovado, que iniciará en México en octubre, y continuará con una gira por Colombia, empezando en Medellín. “Vamos a estar de gira en México, a partir de octubre, con el nuevo show que estamos cambiando absolutamente todo, un show nuevo, me llena de emoción”, confesó la cantante. Entre entrevistas y ensayos, deja claro que su público seguirá disfrutando de su talento y carisma sobre el escenario.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida actriz confiesa infidelidad y anuncia separación de su esposo: “Fue un desliz”

¿Qué reflexiones dejó Ninel Conde tras su experiencia en La casa de los famosos?

El tiempo dentro de La casa de los famosos México fue intenso, pero Ninel guarda recuerdos de su paso por el programa: “Todavía estoy adaptándomela a la realidad, me siento que me sacaron de una burbuja y me dejaron en la calle, es una sensación extraña”. A pesar de las críticas, asegura sentirse agradecida con quienes la apoyaron: “Me voy satisfecha y contenta, llena de muchos sueños y proyectos nuevos… Me quedo con las personas que pude conocer, con las amistades nuevas que puedo decir que tengo, con almas con las que hice clic”.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano impacta con su figura a tres semanas de convertirse en mamá

¿Cómo Ninel Conde planea mantenerse cerca de su público?

Más allá de su docuserie y su gira, Ninel continuará participando en galas y presentaciones especiales, reforzando su conexión con los fans. “Lo que puedo decir es lo que he visto de mi público, muchas muestras de cariño que agradezco… Voy a seguir, haciendo muchos shows para ustedes”, afirmó. Su espíritu y dedicación dejan en claro que esta etapa apenas comienza, y que los seguidores seguirán disfrutando de su talento y presencia inigualables.