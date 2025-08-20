Aida Victoria Merlano impacta con su figura a tres semanas de convertirse en mamá

Convertirse en madre ha sido uno de los momentos más transformadores para Aida Victoria Merlano, pero eso no le ha impedido sorprender a sus seguidores con una recuperación física que ha dejado a muchos sin palabras. A tan solo tres semanas del nacimiento de su primer hijo, la barranquillera se ha convertido en tendencia gracias a una imagen que compartió en redes sociales, donde muestra cómo luce actualmente.

Artículos relacionados Influencers Murió pareja de influencers tras accidente en su carro

¿Qué contó Aida Victoria Merlano sobre su recuperación postparto?

En su cuenta de Instagram, Aida publicó una historia en la que, vestida con una blusa sencilla, dejó ver su figura y acompañó la imagen con un mensaje contundente: “3 semanas de post parto. No estoy a ‘dieta’, actualmente solo estoy comiendo balanceado. Nunca me he hecho una lipo. NUNCA DUDEN DEL PODER DE LOS BUENOS HÁBITOS”. La publicación no tardó en generar una ola de reacciones, con cientos de mensajes admirando su disciplina y estilo de vida saludable.

¿Cómo fue el parto de Aida Victoria Merlano?

Días antes, la influencer había mostrado un video del momento en que dio a luz. Allí se le ve con bata médica, visiblemente emocionada, sosteniendo a su bebé por primera vez y dejando escapar lágrimas de felicidad. Aunque no dio detalles médicos, sí compartió que el proceso fue intenso física y emocionalmente. Durante todo el parto estuvo acompañada por su pareja, Juan David Tejada, quien no la soltó de la mano.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida actriz confiesa infidelidad y anuncia separación de su esposo: “Fue un desliz”

¿Qué reveló Aida Victoria Merlano sobre su recuperación emocional?

Aida reconoció que el postparto no ha sido del todo sencillo. Comentó que ha enfrentado una complicación física propia de los partos naturales, la cual le ha exigido ir con calma y priorizar su bienestar. Además, está enfocada en adaptarse a su nueva rutina como madre y en cuidar cada momento junto a su pequeño.

Aida Victoria Merlano impacta con su figura a tres semanas de convertirse en mamá

¿Cómo se llama el hijo de Aida Victoria Merlano?

Durante meses, sus seguidores se preguntaron cuál sería el nombre del bebé. Finalmente, la empresaria reveló que su hijo se llama Emi. La primera fotografía del recién nacido, publicada el 30 de julio, lo muestra en la clínica, atendido con cuidado por el personal médico, un momento que conmovió profundamente a sus fans.

Artículos relacionados Celebrities Falleció Samuel Gutman, último sobreviviente del Holocausto en Colombia, a los 100 años

Aida Victoria Merlano continúa compartiendo su experiencia de maternidad, inspirando con su historia a quienes la siguen y demostrando que los buenos hábitos son clave para afrontar esta etapa con fuerza y optimismo.