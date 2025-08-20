Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Aida Victoria Merlano impacta con su figura a tres semanas de convertirse en mamá

Aida Victoria Merlano sorprende con su increíble figura a tres semanas de dar a luz. Comparte hábitos saludables y su rutina postparto.

Tatiana Munevar Villamil Por: Tatiana Munevar Villamil
Aida Victoria Merlano impacta con su figura a tres semanas de convertirse en mamá
Aida Victoria Merlano impacta con su figura a tres semanas de convertirse en mamá

Convertirse en madre ha sido uno de los momentos más transformadores para Aida Victoria Merlano, pero eso no le ha impedido sorprender a sus seguidores con una recuperación física que ha dejado a muchos sin palabras. A tan solo tres semanas del nacimiento de su primer hijo, la barranquillera se ha convertido en tendencia gracias a una imagen que compartió en redes sociales, donde muestra cómo luce actualmente.

Artículos relacionados

¿Qué contó Aida Victoria Merlano sobre su recuperación postparto?

En su cuenta de Instagram, Aida publicó una historia en la que, vestida con una blusa sencilla, dejó ver su figura y acompañó la imagen con un mensaje contundente: “3 semanas de post parto. No estoy a ‘dieta’, actualmente solo estoy comiendo balanceado. Nunca me he hecho una lipo. NUNCA DUDEN DEL PODER DE LOS BUENOS HÁBITOS”. La publicación no tardó en generar una ola de reacciones, con cientos de mensajes admirando su disciplina y estilo de vida saludable.

¿Cómo fue el parto de Aida Victoria Merlano?

Días antes, la influencer había mostrado un video del momento en que dio a luz. Allí se le ve con bata médica, visiblemente emocionada, sosteniendo a su bebé por primera vez y dejando escapar lágrimas de felicidad. Aunque no dio detalles médicos, sí compartió que el proceso fue intenso física y emocionalmente. Durante todo el parto estuvo acompañada por su pareja, Juan David Tejada, quien no la soltó de la mano.

Artículos relacionados

¿Qué reveló Aida Victoria Merlano sobre su recuperación emocional?

Aida reconoció que el postparto no ha sido del todo sencillo. Comentó que ha enfrentado una complicación física propia de los partos naturales, la cual le ha exigido ir con calma y priorizar su bienestar. Además, está enfocada en adaptarse a su nueva rutina como madre y en cuidar cada momento junto a su pequeño.

Aida Victoria Merlano impacta con su figura a tres semanas de convertirse en mamá
Aida Victoria Merlano impacta con su figura a tres semanas de convertirse en mamá

¿Cómo se llama el hijo de Aida Victoria Merlano?

Durante meses, sus seguidores se preguntaron cuál sería el nombre del bebé. Finalmente, la empresaria reveló que su hijo se llama Emi. La primera fotografía del recién nacido, publicada el 30 de julio, lo muestra en la clínica, atendido con cuidado por el personal médico, un momento que conmovió profundamente a sus fans.

Artículos relacionados

Aida Victoria Merlano continúa compartiendo su experiencia de maternidad, inspirando con su historia a quienes la siguen y demostrando que los buenos hábitos son clave para afrontar esta etapa con fuerza y optimismo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Talento internacional

El estado de salud del Rey Carlos III genera nuevas dudas tras reciente aparición: ¿qué se sabe?

El estado de salud del Rey Carlos III sigue generando especulación tras su más reciente aparición en público.

Lilo & Stitch. Talento internacional

Estas son las causas de la muerte del actor de ‘Lilo & Stitch’ David H.K. Bell

Las autoridades de Hawái confirmaron las causas del fallecimiento del actor David H.K. Bell, recordado por ‘Lilo & Stitch’.

Elon Musk Elon Musk

La ambiciosa predicción que Elon Musk hizo hace 22 años y ahora está sucediendo

En 2003 Elon Musk dio unas palabras que pasados los años hoy en día se están cumpliendo.

Lo más superlike

Nominados de Premios Juventud 2025 incluyen a Shakira y artistas colombianos Shakira

Shakira y artistas colombianos destacan en las nominaciones de Premios Juventud 2025

Los nominados de Premios Juventud 2025 incluyen a Shakira y destacados artistas colombianos que brillan en la música latina. ¡Lista completa aquí!

Vicente Fernández Jr. nuevamente se convierte en padre a los 62 años Viral

Vicente Fernández Jr. se prepara para ser padre nuevamente junto a Mariana González a sus 62 años

Hija de Camilo y Evaluna, Índigo, sorprendió con su swing al bailar en ensayo de su papá. Evaluna Montaner

Camilo y Evaluna revelan la curiosa regla de Índigo para decir groserías

Creatina Salud y Belleza

Creatina: qué es, para qué sirve y por qué se consume en el gimnasio

David Sanín se llevó misteriosa ventaja en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

David Sanín ganó reto en MasterChef Celebrity y se llevó misteriosa ventaja, ¿cuál fue?