Cantante mexicana se hace viral al cantar frente a un solo espectador en feria de Zacatlán

Un video que se viralizó a través de TikTok muestra a la cantante mexicana Yessi Villa interpretando su tema ‘Tu Dama de Hierro’ frente a un solo espectador durante una feria.

Artículos relacionados Epa Colombia Sale a la luz foto de Epa Colombia luego de ser trasladada de la cárcel El Buen Pastor: así luce

¿Qué sucedió durante la presentación de Yessi Villa?

La presentación de Yessi Villa, que se llevó a cabo en la Feria de la Manzana de Zacatlán, estuvo marcada por la lluvia, lo que provocó que la mayoría de los asistentes optara por resguardarse y dejara el escenario prácticamente vacío.

Sin embargo, un video expone como un joven de camiseta blanca decidió hacer caso omiso a las condiciones climáticas y se quedó en primera fila, moviéndose al ritmo de la música y disfrutando la presentación de la cantante.

Durante la interpretación, el espectador levantó sus manos, creó su propia coreografía y bailó durante toda la canción. Este gesto llamó la atención de los usuarios en redes sociales, quienes no solo tardaron en destacar el talento de la artista, sino también, la actitud del espectador.

Artículos relacionados Epa Colombia Epa Colombia salió de la cárcel El Buen Pastor: INPEC confirmó su destino

¿Por qué se volvió viral la presentación de Yessi Villa?

El momento se viralizó rápidamente en TikTok, alcanzando millones de visualizaciones. El clima que había mientras se realizaba la presentación, la soledad del escenario y la actitud del espectador generó un contraste inusual que captó la atención de los internautas.

Artista mexicana se hace viral al cantar frente a un solo espectador. / (Foto de Freepik)

Todo esto fue lo que acaparó la atención en redes sociales, ya que muchos pensaron que nadie se había tomado un minuto para escuchar a la cantante; sin embargo, más tarde, el autor del video aclaró que en realidad sí había algunas personas que la estaban escuchando cantar en vivo.

“La chica sí tenía público, pero se encontraba tras de mí en las gradas cubriéndose de la lluvia”, afirmó

Artículos relacionados Viral Vicente Fernández Jr. se prepara para ser padre nuevamente junto a Mariana González a sus 62 años

¿Qué dijo Yessi Villa sobre su presentación en Zacatlán?

Tras la viralización del video, Yessi Villa también aclaró desde su cuenta oficial de TikTok (@yessivilla_oficial) que sí había más público presente, aunque resguardado de la lluvia. “Muchísimas gracias, síganla pasando muy bonito, aquí estuvo Toño y Yessi, muchas gracias”, comentó la cantante al despedirse del escenario.

En redes sociales su respuesta fue aplaudida. Los internautas resaltan que la artista interpretó el tema con la misma entrega como si hubiera un lleno total, destacando su profesionalismo y respeto por lo que hace.