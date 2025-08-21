Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aída Victoria Merlano revela cómo ha vivido el postparto: “Hay días maravillosos y días oscuros”

Aída Victoria Merlano compartió cómo ha sido su proceso postparto y los cambios que ha enfrentado tras ser madre.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Aída Victoria Merlano
Aída Victoria habla de su experiencia al ser madre. | Foto: Canal RCN

Aída Victoria Merlano se ha posicionado en ser una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país gracias a su carismática personalidad y compartirles a sus seguidores el gratificante momento que está viviendo actualmente al ser madre.

Además, la influenciadora compartió recientemente acerca de todos los cambios que ha vivido tras varias semanas de dar a luz y, de inmediato, sus seguidores desataron una ola de comentarios en redes sociales.

¿Qué cambios ha presentado Aída Merlano tras semanas de dar a luz?

Desde luego, Aída ha compartido en sus redes sociales cómo ha sido su faceta al ser madre de su pequeño Emiliano, fruto de su relación con el empresario Juan David Tejada.

Aída Victoria Merlano
Aída Victoria habla de su experiencia al ser madre. | Foto: Freepik

Además, muchos de sus seguidores le han preguntado acerca de los síntomas que ha presentado durante el postparto, pues según varios especialistas médicos, consideran que las madres enfrentan varios cambios físicos y emocionales.

Por esta razón, Aída compartió recientemente, a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de siete millones de seguidores, acerca de los cambios que ha presentado, expresando las siguientes palabras:

“Amo ser mamá. Odio las hormonas en el postparto. A las que están en las mismas, sepas que las entiendo y las abrazo desde la distancia. Hay días maravillosos y días oscuros, pero por más oscuros que parezca, siempre hay mucho que agradecer. Gracias a las que comparten cosas lindas. Intento leerlas siempre y me sacan tantas sonrisas”, detalló Aída.

Así luce Aída Victoria Merlano luego del nacimiento de su hijo

Es clave mencionar que Aída Merlano no solo ha llamado la atención de sus seguidores al compartir la especial faceta que está viviendo al ser la madre de su hijo, sino que también, ha sorprendido con su aspecto físico en la actualidad.

Aída Victoria Merlano
¿Cómo luce Aída Victoria Merlano luego de dar a luz? | Foto: Canal RCN

Sin duda, una de las publicaciones que más ha llamado la atención por parte de los fanáticos de Aída se trata acerca de la que subió cuando llevaba una semana de dar a luz. Con base en esto, la influenciadora ha demostrado tener buenos hábitos saludables tras esta magnífica experiencia.

