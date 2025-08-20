Valentina Taguado y Alejandra Ávila se llevaron delantal negro en MasterChef: así reaccionaron

Los participantes de MasterChef Celebrity se enfrentaron en un reto creativo en la noche del 20 de agosto en el que David Sanín tenía una ventaje por ganar el reto anterior.

Artículos relacionados Influencers Murió pareja de influencers tras accidente en su carro

¿Cuál fue el plato por el que Valentina Taguado y Alejandra Ávila se llevaron delantal negro?

David Sanín se enteró de sus beneficios como ganador del reto anterior desde el comienzo, en donde tuvo que elegir los equipos del reto y también decidir si cocinaba o no, decantándose por hacerlo.

Después de esto, David gracias a su ventaja tuvo que distribuir cinco recetas entre los grupos, en el que tenía que trabajar desde diferentes aspectos, uno cocinaba, otro dibujaba y otro observaba desde el lounge.

David se hizo con Valentina y Alejandra, siendo él el encargado de dibujar la receta que les dieron para que Valentina cocina de primeras y después Alejandra terminara la preparación, la cual no salió como esperaban.

"Entro en shock porque no entiendo nada y quiero salir corriendo", expresó Alejandra.

Alejandra Ávila y Valentina Taguado perdieron prueba en MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida actriz confiesa infidelidad y anuncia separación de su esposo: “Fue un desliz”

¿Cómo reaccionaron Valentina Taguado y Alejandra Ávila tras llevarse delantal negro en MasterChef Celebrity?

Al pasar al atril, Valentina, Alejandra y David presentaron un plato llamado “Exorcizando desde el mismo centro”, en el que presentaron un filete de pollo apanado con un pure y una salsa de café.

Sin embargo, los jurados se percataron que el pure que estaban presentando no era de la papa que decía la receta, ya que tenía que ser de batata, un tipo de papa dulce.

Este error les costó caro y el jurado decidió darles el temido delantal negro. Algo que los chefs le cuestionaron a David, preguntándole si había sido de aposta les diera mal la indicación del tipo de papa.

- ¿Qué sientes de mandar a dos personas inocentes a portar el delantal negro? - A las mejores, ¿qué ganaría yo con eso? Ellas no lo merecen.

Artículos relacionados Epa Colombia Epa Colombia salió de la cárcel El Buen Pastor: INPEC confirmó su destino

¿Por qué David Sanín se llevó pin de inmunidad a pesar de perder reto con Valentina Taguado y Alejandra Ávila en MasterChef?

Tras revelarse los delantales negros de la noche, Claudia Bahamón reveló que el jurado también había tomado la decisión de dar un premio a un equipo ganador, el cual fue el conformado por Nico, Valeria y Caterin.

El premio era un pin de inmunidad, sin embargo, el jurado le dio la posibilidad a David de elegir entre ponerse el pin de inmunidad o dárselo al equipo ganador, decidiendo quedarse con él.

Ante esta decisión de David, sus compañeros tuvieron opiniones divididas y el equipo ganador expresó su sin sabor.

Qué tan salados hay que ser para ganar un reto en el que no hay premio.

No te pierdas ningún detalle de MasterChef Celebrity en la app del Canal RCN. Descárgala aquí.