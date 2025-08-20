Laura González anunció acciones legales contra su expareja Juan Martín Moreno

La modelo y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Laura González, sorprendió al anunciar acciones legales en contra de su expareja Juan Martín Moreno.

¿Qué hará Laura González y su equipo legal ante declaraciones de Juan Martín Moreno?

La modelo compartió un comunicado en colaboración con su equipo legal en donde expusieron la grave situación y difícil momento que pasa Laura tras toda la polémica con su expareja.

En el texto, el equipo defensa de Laura G. aseguró que su clienta ha sido víctima de señalamientos y afirmaciones por parte de su expareja que atentan contra su buen nombre y también están afectándola a nivel psicológico y emocional.

Laura G. ha sido víctima de hostigamientos, amenaz*s y una campaña sistemática de desinformación, desacreditación y violenci* psicológica por parte de su expareja.

En el comunicado señalan a Juan Martín Moreno de buscar aparentemente afectar la reputación e incidir negativamente en la imagen pública de Laura G.

Equipo legal de Laura González anunció acciones legales contra expareja de la modelo. (Foto Canal RCN).

¿Por qué Laura González demandó a su expareja Juan Martín Moreno?

En el comunicado el equipo defensor de Laura expone que el señor Moreno ha venido realizando acusaciones deshonrosas, calumniosas y gravemente ofensiv*s en contra de la modelo.

Asimismo, el equipo legal de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia afirmó que ya iniciaron acciones legales y penales en contra de Moreno y no descartaron llevarlas a nivel internacional.

Dejando claro que asumirán el caso y proceso con todo el rigor jurídico y el respeto institucional que exige la ley. Además, pidieron respeto para la modelo y agradecieron a las personas que la han apoyado.

¿Cuáles fueron las declaraciones que Juan Martín Moreno hizo en contra de Laura G?

Esta respuesta y medida del equipo de Laura González llega luego que Juan Martín Moreno saliera a través de sus redes sociales a arremeter contra la modelo.

En sus declaraciones el ex de Laura la señaló de haberle cobrado supuestamente 40 millones de pesos la primera vez que estuvieron.

"40 millones de pesos, eso fue lo que costó. Después ella me dijo que iba a cambiar, que eso lo hacía por necesidad porque estaba manteniendo a su familia".

Además, expresó que la modelo supuestamente le había confesado que venía haciendo eso durante varios años, pero que estaba en proceso para dejar a un lado esa profesión.