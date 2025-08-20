Violeta Bergonzi se ausentó de MasterChef Celebrity por percance médico, ¿qué le pasó?

La presentadora Violeta Bergonzi no estuvo en el capítulo del 20 de agosto de MasterChef Celebrity y sus compañeros contaron la razón de su ausencia.

Artículos relacionados Influencers Murió pareja de influencers tras accidente en su carro

¿Por qué Violeta Bergonzi se ausentó en el capítulo del 20 de agosto en MasterChef Celebrity?

Los participantes llegaron a un nuevo reto creativo en la noche del 20 de agosto, pero previo a conocer la dinámica de la jornada, la presentadora Claudia Bahamón preguntó por Violeta Bergonzi.

La presentadora se mostró extrañada de no ver a Violeta entre sus compañeros ya que al parecer había estado minutos antes de iniciar la grabación del mismo.

¿Dónde está Violeta?

Ante el cuestionamiento de la presentadoras, varios de los participantes le contestaron que Violeta se había enfermado.

Además, le comentaron que ellos habían sido los que la obligaron a que se devolviera para su casa y pidiera asistencia médica luego de verla bastante enferma.

Ella vino y le dijimos que se fuera porque estaba llevada y ella con el sentido de la responsabilidad no quería fallar.

Violeta Bergonzi no estuvo en el capítulo del 20 de agosto de MasterChef Celebrity. (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida actriz es viral por pedirle matrimonio a su pareja

¿Cuál será el castigo que recibirá Violeta Bergonzi cuando regrese a MasterChef Celebrity?

Claudia Bahamón tras escuchar la razón que le dieron los participantes de la ausencia de la presentadora les dio la noticia que a pesar del motivo, las reglas eran claras y ella tenía que volver con delantal negro.

Queda claro que si Violeta regresa, regresa con delantal negro.

Sin embargo, la presentadora aseguró que no veía problema porque a Violeta se le había vuelto costumbre estar en varios retos de eliminación en los que se salvó de salir eliminada.

Igual a ella le fascina ir a reto de eliminación.

Violeta Bergonzi tendrá que llevar delantal negro tras ausentarse de MasterChef Celebrity. (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados Epa Colombia Epa Colombia salió de la cárcel El Buen Pastor: INPEC confirmó su destino

¿Cuándo vuelve Violeta Bergonzi a MasterChef Celebrity?

Hasta el momento no se sabe la fecha exacta en la que volverá Violeta Bergonzi a MasterChef Celebrity tras su ausencia el 20 de agosto.

Cabe resaltar que, a lo largo de la competencia la presentadora se ha caracterizado por su carisma y espontaneidad a lo largo de la temporada, asimismo, sus comentarios han generado controversia en redes y con algunos de sus compañeros.

Precisamente, en redes salió a la luz un pequeño rifirrafe entre Violeta y Michelle Rouillard tras unos mensajes en el programa.

Si no te quieres perder ningún detalle de MasterChef Celebrity, descarga la app del Canal RCN aquí.