Ricardo Vesga lloró en reto de MasterChef Celebrity y preocupó a todos, ¿qué le pasó?

El actor Ricardo Vesga contó emotiva historia al presentar plato de MasterChef Celebrity y le aguó el ojo a más de uno.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Ricardo Vesga lloró en reto de MasterChef
Ricardo Vesga contó conmovedora historia en reto de MasterChef. (Foto Canal RCN)

Los participantes de MasterChef Celebrity se enfrentaron a un reto de caja misteriosa en la jornada del 19 de agosto.

¿Por qué Ricardo Vesga lloró al presentar plato en MasterChef Celebrity?

Los participantes en el reto de caja misteriosa tuvieron que cocinar con queso parmesano como ingrediente principal en un reto que tenían la despensa abierta y 60 minutos.

Además, los jurados distribuyeron a los participantes en diferentes grupos los cuales tenían que cocinar un plato para un hora especial del día: 7 a.m. - 9 a.m. - 12 p.m. - 4 p.m. - 8 p.m. - 1 a.m.

Al actor, Ricardo Vesga le tocó el horario de 1 a.m. en donde se enfrentó a Carolina y Luisfer, pero fue el actor de Rigo el elegido para pasar al atril.

Ricardo quedó en ‘shock’ cuando lo llamaron porque pensó que no lo iban a llamar al atril y hasta aseguró que pensó en comerse su plato.

Menos mal no me lo comí porque qué hubiese presentado.

Ricardo Vesga estará en MasterChef Celebrity
Ricardo Vesga conmovió a todos en MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

¿Cuál fue la historia de Ricardo Vesga que conmovió a todos en MasterChef Celebrity?

El actor presentó un plato llamado “Tengo hambre a la 1 de la mañana y no tengo plata”, un plato compuesto por unos nuggets de pollo y papas a la francesa.

El actor antes que los jueces probaran su plato les aseguró que este tenía una historia importante y empezó a contárselas.

Cuando uno sale y ya no tiene dinero, iba saliendo yo y de pronto vi un perrito, estaba sucio y tenía yo mucha hambre, la gastritis me estaba molestando y entré a un sitio contando las moneditas para unos nuggets.

¿Cómo reaccionaron los chefs, participantes y Claudia Bahamón a la historia de Ricardo Vesga?

Aunque todos estaban conmovidos, el actor cambió por completo su semblante y soltó una efusiva carcajada, la cual dejó a todos sorprendidos e indignados porque sentían que estaban a punto de llorar con su historia.

Claudia Bahamón tenía sus ojos cristalizados con la historia del actor y cuando se dio cuenta que era inventada se acercó a él para reclamarle por jugar con sus sentimientos.

Asimismo, muchos de sus compañeros destacaron su habilidad para improvisar y hasta llorar, demostrando lo buen actor que es.

