Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Christian Nodal sorprende al ignorar a Ángela Aguilar en pleno escenario | VIDEO

Christian Nodal desata rumores tras caminar frente a Ángela Aguilar sin mirarla durante la presentación de la familia Aguilar en Estados Unidos.

Tatiana Munevar Villamil Por: Tatiana Munevar Villamil
La decisión de Ángela Aguilar que demuestra su cariño por la hija de Nodal
Christian Nodal reveló que Ángela Aguilar remodeló su casa pensando en Inti. (Foto Canal RCN).

La reciente presentación de la familia Aguilar en Estados Unidos dejó un instante que no pasó desapercibido. Christian Nodal y Ángela Aguilar se convirtieron en el centro de atención, pero no por su música, sino por un gesto que rápidamente se volvió viral. Durante el evento, el cantante avanzó hacia su suegro Pepe Aguilar, dejando a su esposa sin recibir siquiera una mirada o saludo.

Artículos relacionados

¿Qué fue lo que captaron las cámaras de Nodal y Ángela Aguilar?

Un video que circula en redes sociales muestra a Ángela observando fijamente a su pareja mientras él continúa su camino sin prestarle atención. El clip, breve pero contundente, generó rumores de un posible distanciamiento entre ambos. La hija de Pepe Aguilar permaneció inmóvil, con un gesto de emoción y cariño, pero sin intervenir ni acercarse, mientras Nodal se concentraba únicamente en su suegro, a quien saludó con una reverencia.

Nodal y Ángela Aguilar vivieron un momento incómodo en pleno escenario
Nodal y Ángela Aguilar vivieron un momento incómodo en pleno escenario

¿Cómo reaccionaron los fans ante Nodal y Ángela Aguilar?

Los internautas no tardaron en comentar sobre la dinámica que quedó evidenciada en ese momento. Algunos señalaron que el gesto de Nodal reflejaba con quién mantenía realmente una conexión más cercana. “Claramente se ve con quién está comprometido”, comentó un usuario, mientras que otros cuestionaron las motivaciones del cantante, sugiriendo que su matrimonio podría tener un trasfondo más estratégico que romántico.

Artículos relacionados

¿El episodio de Nodal y Ángela Aguilar se relaciona con la polémica entrevista?

El incómodo momento en el escenario ocurre pocas semanas después de que Christian Nodal concediera una entrevista a Adela Micha, considerada por muchos como un error que afectó su imagen. Los internautas han vinculado ambos hechos, especulando que la viralización del gesto con Ángela Aguilar podría reflejar tensiones derivadas de esa exposición mediática.

¿Qué significa este gesto para la percepción de Nodal y Ángela Aguilar?

Aunque el suceso fue breve, los fans y críticos interpretan la acción de diferentes maneras. Mientras algunos defienden a Ángela y valoran su paciencia y amor en el escenario, otros consideran que el comportamiento de Nodal evidencia una prioridad hacia su carrera y relaciones familiares, dejando a la vista un desequilibrio en la atención que brinda a su pareja.

Artículos relacionados

¿Cómo continúa la historia de Nodal y Ángela Aguilar?

A pesar de la controversia, la pareja sigue con sus compromisos musicales y apariciones públicas. Cada gesto es observado con lupa por sus seguidores, y la polémica en redes sociales parece lejos de apagarse. Entre críticas y comentarios, Nodal y Ángela Aguilar continúan siendo una de las duplas más comentadas del espectáculo mexicano.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Los Tigres del Norte Talento internacional

Jorge Hernández, vocalista de Los Tigres del Norte, sufre fuerte caída en concierto | VIDEO

El líder de Los Tigres del Norte, Jorge Hernández, cayó en pleno escenario y preocupó a miles de fans, aunque continuó cantando tras el susto.

Pepe Aguilar reveló la dolorosa noticia sobre un ser querido que conmovió a sus fans Pepe Aguilar

Pepe Aguilar reveló desgarradora noticia sobre un miembro de su familia

En medio de la controversia familiar, Pepe Aguilar reveló una desgarradora noticia sobre un ser querido.

Christian Nodal y Cazzu asisten a la 23.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY. Cazzu

Cazzu reaparece con su hija Inti tras las polémicas declaraciones de Nodal

En las últimas horas, la cantante Cazzu llamó la atención de sus seguidores al compartir tiernas fotos con la pequeña Inti.

Lo más superlike

Karina García anuncia su primera pelea de boxeo en Bogotá Karina García

Karina García habla de su fe y disciplina antes de Stream Fighters 4

Karina García compartió con sus seguidores detalles de su vida espiritual y su preparación para enfrentar a Karely Ruiz en Stream Fighters 4.

Festivos en Colombia: descubre cuándo será el próximo descanso largo del año Viral

¿Cuándo será el próximo festivo en Colombia y qué día de la semana cae?

Estrés Salud

La lista negra: los cinco hábitos que arruinan la felicidad después de los 20 años

Jenna Ortega en la premiere de la primera temporada de Merlina Talento internacional

Tim Burton reveló detalles detrás de cámara de la segunda temporada de Merlina

Festival Estéreo Picnic 2026 anuncia su regreso Bogotá

Festival Estéreo Picnic 2026: conoce las fechas y venta de boletas oficiales