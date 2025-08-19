Aida Victoria Merlano ha estado en el foco mediático en el último tiempo luego de dar a luz a su primer hijo llamado Emi, fruto de su relación con el empresario Juan David Tejada.

A¿Cuál es el nuevo look de la influenciadora Aida Victoria Merlano?

Aida Victoria es bastante activa en sus redes sociales y su maternidad no ha sido excusa para que deje de compartir contenido a diario.

Precisamente, la influenciadora decidió mostrarles a sus seguidores un cambio de look que ella misma decidió hacerse con ayuda de un objeto para hacer peinados.

Aida aseguró al principio de su video que quería hacer un estilo de cabello bastante diferentes al que tenía y que quería parecer una villana de telenovela.

Quiero hacerme un look como mala de telenovela.

Aida Victoria Merlano sorprendió con look (Foto Canal RCN)

¿Cómo quedó Aida Victoria Merlano con su look al estilo de Soraya Montenegro?

Aida Victoria Merlano les mostró a sus seguidores todo su proceso para hacerse su nuevo estilo de cabello en el que dejó ver que iba a quedar como la recordada villana de la novela mexicana María la del Barrio.

¿Quién no recuerda a la famosa Soraya Montenegro? Este personaje que marcó la historia de la televisión mexicana y Latinoamericana fue la inspiración para Aida Victoria Merlano y su nuevo look.

Voy a quedar como Soraya Montenegro.

Este personaje interpretado por Itatí Cantoral Zucchi es recordado por las generaciones de los 90 y 2000 por su fría personalidad y frases icónicas.

Aida Victoria mostró el resultado de su look y no dudó en decir que se sentía como Soraya, la recordada mujer que decía la frase: "¿Qué haces besando a la lisiada? ¡Maldita lisiada!".

¿Qué reacciones dejó el nuevo look de Aida Victoria Merlano?

Como era de esperarse el nuevo look de Aida Victoria Merlano no pasó por desapercibido y más por la comparación que la actriz hizo.

El hecho de comparar su estilo con el de la villana de María la del Barrio no pasó por desapercibido y muchos de sus seguidores le expresaron que quedó idéntica a excepción del tono del cabello.

Tanto así que, muchos la motivaron a estudiar actuación para que a futuro llegue a una novela con un personaje de villana.