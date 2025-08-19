Mateo, el hijo de Cristina Hurtado, sorprende con una travesura en casa

En el hogar de Cristina Hurtado nunca faltan las anécdotas familiares, y esta vez fue su hijo menor, Mateo, quien se robó todas las miradas, Juan José Narváez, hijo de la presentadora, compartió un divertido episodio que dejó a más de uno con una sonrisa.

¿Cuál fue el divertido momento que conquistó a los seguidores de Cristina Hurtado en redes sociales?

El niño, de apenas tres años, decidió trepar hasta lo más alto del clóset, como si fuera un auténtico “hombre araña”. La escena tomó por sorpresa a todos en la casa, pues Mateo estaba aferrado a uno de los estantes, rodeado de ropa, con la misma seguridad de quien cumple una misión secreta.

Su expresión era seria, como si se tratara de un juego cuidadosamente planeado, para su familia, fue imposible no reírse de la ocurrencia y, al mismo tiempo, reconocer la vitalidad y picardía que caracterizan a los niños en sus primeros años de vida.

¿Cuál fue la reacción de los seguidores de Cristina Hurtado al ver el momento divertido de su hijo?

El momento, registrado en fotografía rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los seguidores de Cristina, muchos destacaron lo espontáneo de la situación y no dudaron en bromear con que el pequeño ya tiene alma de superhéroe.

Otros resaltaron lo rápido que pasa el tiempo y lo grande que se está viendo el hijo menor de la reconocida presentadora.

El pequeño Mateo, hijo de Cristina Hurtado, demostró que la infancia está llena de imaginación y travesuras. /Canal RCN

Cristina Hurtado, recordada por su trayectoria en la televisión y por ser una de las figuras más queridas del entretenimiento colombiano, vive hoy una etapa donde combina su faceta profesional con la maternidad.

¿Por qué es tan reconocida Cristina Hurtado?

En 2024 brilló como presentadora de La Casa de los Famosos Colombia, formato que debutó en el país con gran éxito y en el que compartió escenario con Carla Giraldo, donde su carisma, frescura y conexión con la audiencia la reafirmaron como una de las mujeres más admiradas en la pantalla.

Con solo 3 años, Mateo se robó las miradas al trepar un clóset como todo un superhéroe. /Canal RCN

Sin embargo, lejos de los reflectores, Cristina disfruta plenamente de su vida en familia, Mateo, quien llegó al mundo en diciembre de 2021, es el tercero de sus hijos y, además, el más consentido por la diferencia de edad que lo separa de sus hermanos mayores.

Con 17 años entre él y el segundo hijo de la pareja, no es raro que los fanáticos de Hurtado expresen curiosidad y ternura al ver cómo el niño crece rodeado de tanto amor y atenciones.

El pequeño ya se ha convertido en protagonista de varias historias que Cristina comparte en redes sociales, mostrando que la maternidad siempre trae sorpresas, incluso para quienes ya tienen experiencia criando hijos.

La travesura del clóset no solo despertó risas, sino que también recordó la magia de la infancia, esa etapa en la que la imaginación y la energía parecen no tener límites.

Para Cristina y Josse Narváez, más que un susto, la hazaña de Mateo es otro capítulo entrañable que quedará en la memoria familiar, y para sus seguidores, un reflejo cercano y auténtico de la vida cotidiana de una de las presentadoras más queridas de Colombia.