Madonna celebró su cumpleaños 67 con un ritual poco común

Madonna, la reina del pop celebró su cumpleaños 67 en Italia, disfrutando del Palio de Siena y rodeada de un ambiente familiar y cultural.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Madonna, la diva del pop escogió Italia para recibir sus 67 años con una celebración muy especial.
Madonna llegó a Siena para celebrar sus 67 años rodeada de cultura, familia y tradición. Foto AFP/Angela WEISS

Madonna volvió a demostrar que su vida personal y artística siempre están marcadas por la intensidad, el simbolismo y los gestos inesperados.

¿Cómo celebró Madonna su cumpleaños en Italia?

La cantante, que este 16 de agosto cumplió 67 años, decidió festejarlo en Siena, Italia, donde cumplió un sueño anhelado, presenciar en primera fila el Palio, la tradicional carrera de caballos que se ha realizado sin interrupciones desde el siglo XV.

Madonna celebró sus 67 años disfrutando de la tradición en Siena, Italia.
Madonna llegó a Siena para celebrar sus 67 años rodeada de cultura, familia y tradición. (Foto: AFP / Angela Weiss)

La artista viajó acompañada de su pareja, el exfutbolista Akeem Morris, de 28 años, y de sus hijas Lourdes y Mercy, Y a través de un reel compartido en Instagram, mostró fragmentos de la experiencia que describió como “un ritual sagrado”.

¿Qué se puede ver en la publicación de cumpleaños de Madonna en su cuenta oficial de Instagram?

En las imágenes se ve disfrutando de los preparativos de la carrera, en animadas celebraciones y explorando la campiña toscana con su familia, en su publicación, rápidamente acumuló miles de comentarios y felicitaciones.

“Es imposible explicar lo que se siente ver a toda una multitud guardar silencio absoluto antes de la salida de los caballos. Gracias Italia, los sueños sí se cumplen”, escribió Madonna.

Así vivió Madonna un nuevo año de vida en el histórico Palio de Siena.
Madonna celebró sus 67 años disfrutando de la tradición en Siena, Italia. Foto de AFP / Theo Wargo

La fiesta no terminó con la carrera, durante el viaje, la cantante celebró con bailes, fuegos artificiales y un pastel gigante en color rosa inspirado en Labubu, un personaje de colección asiático.

¿Cuál fue el otro momento emotivo de Madonna que marcó a sus seguidores en redes sociales?

Este cumpleaños llegó pocos meses después de otro momento significativo para la cantante, pues en junio, Madonna homenajeó a su padre, Silvio Ciccone, al celebrar sus 94 años.

Conmovió a sus seguidores al compartir fotos junto a él, un vínculo con su familia, que se mantiene firme a pesar de los años, fue parte esencial de su celebración en Italia.

 

En medio de la fiesta, la “Reina del Pop” también hizo espacio para un mensaje de carácter humanitario, pidiendo a través de sus redes sociales al Papa León XIV que viaje a Gaza para apoyar a los niños afectados por la crisis humanitaria.

Así, entre celebración y compromiso, Madonna volvió a mostrar que sigue siendo un ícono no solo de la música, sino también de la conciencia social.

