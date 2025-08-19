Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W reveló cómo fue la experiencia al dar a luz a sus dos hijos

En redes sociales, Luisa Fernanda W abrió su corazón y compartió cómo vivió sus cesáreas, la recuperación y los aprendizajes de ser mamá.

Luisa Fernanda W no planifica
Luisa Fernanda W habló sobre la posibilidad de tener más hijos/Canal RCN

Luisa Fernanda W, una de las creadoras de contenido más influyentes en Colombia, volvió a conectar con sus seguidores desde la cercanía que tanto la caracteriza.

¿Sobre qué temas habló Luisa Fernanda W con sus seguidores en Instagram?

En una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde supera los 15 millones de seguidores, la paisa habló abiertamente de uno de los temas que más curiosidad despierta en su comunidad, cómo vivió sus partos y el proceso de recuperación después de ser mamá.

Luisa Fernanda W confesó que tanto Máximo como Domenic nacieron por cesárea.
Luisa Fernanda W, relató que en su primer parto estuvo más de 18 horas en trabajo de parto. (Foto Canal RCN).

Antes de responder de lleno a las inquietudes, la empresaria quiso dejar claro un punto importante, pues cada mujer vive el embarazo, el parto y el posparto de manera distinta.

¿Cómo fue la experiencia de Luisa Fernanda W después de dos partos por cesárea?

Según explicó, no existen experiencias universales ni un mismo resultado físico, porque el cuerpo reacciona diferente en cada caso.

“A mí me fue muy bien, en mis dos cesáreas”, expresó en sus historias.

 

Luisa confesó que tanto Máximo como Domenic, sus dos hijos junto al cantante Pipe Bueno llegaron al mundo a través de cesárea, y aunque su deseo inicial era tener un parto natural, la realidad la llevó a tomar otro camino.

En el caso de su primer hijo, narró que estuvo en trabajo de parto por más de 18 horas, pero debido a complicaciones que ponían en riesgo al bebé, los médicos decidieron intervenir de emergencia.

Pese a la exigencia física y emocional que implica pasar por una cesárea, la influenciadora afirmó que su recuperación fue positiva gracias a la preparación previa y, sobre todo, a su fortaleza mental.

¿Cuál fue el mensaje que envió Luisa Fernanda W a sus seguidoras sobre el proceso de dar a luz?

Luisa aprovechó el espacio para enviar un mensaje de ánimo a todas las mujeres que están próximas a ser madres y les recomendó mantenerse activas antes del parto, ejercitarse dentro de lo posible y, sobre todo, cultivar una actitud positiva.

Además, sorprendió a sus seguidores al anunciar que planea grabar un video junto a su mamá, donde contarán detalles de esas vivencias familiares, y aunque su madre no suele aparecer en medios ni en redes sociales, Luisa considera que será una oportunidad valiosa para compartir aprendizajes y experiencias con otras mujeres.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno comparten 2 hijos: Máximo y Domenic. (Foto Canal RCN)

Con estas confesiones, la creadora de contenido no solo despeja dudas, sino que también muestra la faceta más real de la maternidad, esa que implica retos, decisiones inesperadas y una resiliencia que solo se comprende al vivirla.

Para sus seguidores, su testimonio es una mezcla de inspiración y empatía que refuerza el vínculo cercano que Luisa ha sabido construir con su audiencia.

