Festival Estéreo Picnic 2026: conoce las fechas y venta de boletas oficiales

Festival Estéreo Picnic 2026 anuncia su regreso y promete una experiencia musical única que hará vibrar a todos los asistentes.

El Festival Estéreo Picnic 2026 ya tiene fechas confirmadas y promete convertirse en uno de los eventos más memorables de la música en Colombia. Páramo Presenta y Ocesa Colombia anunciaron que la edición número 15 se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de marzo, regresando a su formato de tres jornadas consecutivas que tantas emociones promete para los asistentes.

¿Dónde se desarrollará el Festival Estéreo Picnic 2026?

El Parque Metropolitano Simón Bolívar volverá a ser el epicentro de esta celebración musical. Este espacio ha demostrado ser ideal por su amplitud, accesibilidad y cercanía al centro de Bogotá, permitiendo que los fanáticos disfruten del festival sin inconvenientes.

Tras varios años con cuatro días de programación, la organización decidió regresar a tres jornadas. Según los promotores, esta modificación busca que los asistentes disfruten con mayor energía y aprovechen cada momento del festival. “El Picnic siempre ha sido una experiencia inolvidable, pero regresar a tres días nos permitirá vivirlo con mayor intensidad”, señalaron. Además, esta edición marcará un hito al celebrar quince años de historia, consolidando al Festival como uno de los encuentros musicales más importantes de Latinoamérica.

¿Cuáles son las fechas para conseguir entradas para el Festival Estéreo Picnic 2026?

El entusiasmo creció tras revelarse los detalles de la boletería. La preventa exclusiva para los llamados ‘Creyentes’ comenzará el jueves 21 de agosto a las 10 a.m., y estará disponible únicamente para clientes de los Bancos Aval: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas, así como a través de la billetera virtual Dale!. Esta estrategia está pensada para quienes confían en la experiencia del festival y compran sus entradas sin necesidad de conocer el line-up completo.

Para quienes aún no forman parte de los ‘Creyentes’, la venta abierta al público arrancará el 23 de agosto a las 10 a.m., con todas las entradas disponibles a través de Ticketmaster.co. Aunque la lista de artistas aún no se ha revelado, la expectativa de los fanáticos es enorme, y muchos sueñan con ver a sus bandas y cantantes favoritos en un evento que promete ser histórico.

¿Qué hace tan especial el Festival Estéreo Picnic?

Más allá de la música, el FEP se ha convertido en un referente cultural y social, donde cada edición combina innovación, ambiente y experiencias únicas. La edición de 2026, con su regreso a tres días y su aniversario número 15, se perfila como una cita imperdible para quienes aman la música y buscan celebrar la vida con ritmo y energía.

