Jean Carlos Centeno abrió su corazón al hablar de Marbelle: “Me enamoré de ella”

En el mundo de la música colombiana, pocos artistas han dejado huellas tan profundas como Jean Carlos Centeno y Marbelle. Él, ícono del vallenato romántico; ella, la voz inconfundible de la tecnocarrilera. Aunque sus carreras han seguido caminos distintos, el vínculo que los unió hace años sigue siendo recordado con afecto por ambos.

¿Cómo inició el lazo entre Jean Carlos Centeno y Marbelle?

Hace varios años, surgieron comentarios que los relacionaban sentimentalmente. Lo que en su momento fue solo rumor, hoy tiene una versión clara contada por el propio Centeno. En conversación con la sección Sin Filtro, el cantante admitió que sí existió un sentimiento especial hacia Marbelle, describiéndola como una mujer admirable y de gran calidad humana.

Jean Carlos Centeno recordó su historia con Marbelle

¿Qué reveló Jean Carlos Centeno y Marbelle sobre esos años?

El intérprete vallenato confesó que se sintió profundamente atraído por la artista y que incluso llegó a conocer a su familia. Sin embargo, la juventud y la falta de madurez influyeron para que esa conexión no evolucionara hacia algo más sólido. Según narró, un malentendido fue suficiente para marcar distancia, aunque nunca se trató de una pelea grave.

¿Por qué Jean Carlos Centeno y Marbelle no tuvieron una relación formal?

Centeno reconoció que su reacción ante un comentario de Marbelle no fue la mejor, algo que atribuye a su inexperiencia. Con el tiempo, aprendió a valorar lo vivido y hoy guarda un profundo respeto por ella. “Es una persona a quien admiro, una gran mujer, luchadora y estrella de la música”, expresó con sinceridad.

¿Qué significado tiene hoy Jean Carlos Centeno y Marbelle en la música?

Ambos artistas han forjado carreras sólidas. Centeno ha brillado con temas que se convirtieron en himnos del vallenato, mientras Marbelle ha mantenido su lugar como una de las voces más influyentes de la música popular. Sus estilos distintos, pero igualmente potentes, los han convertido en referentes de sus géneros.

¿Qué mensaje deja la historia de Jean Carlos Centeno y Marbelle?

Más allá de los rumores, lo que permanece es una relación de respeto mutuo y admiración. Centeno la recuerda con gratitud, y Marbelle, conocida por su carácter y entrega artística, sigue siendo un ejemplo de perseverancia en el medio. Esta es una historia que demuestra que, incluso cuando el amor no prospera, el afecto y el reconocimiento pueden perdurar por décadas.