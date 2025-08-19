David Sanín ganó reto en MasterChef Celebrity y se llevó misteriosa ventaja, ¿cuál fue?

El capítulo del 19 de agosto de MasterChef Celebrity dejó al comediante David Sanín como el gran ganador de la noche con un plato que dividió opiniones entre el jurado y sus compañeros.

¿Cuál fue el plato con el que David Sanín ganó reto del 19 de agosto en MasterChef Celebrity?

Los participantes previo a conocer los detalles del reto del día se vieron sorprendidos con la noticia que no habría pin de inmunidad, sino por el contrario, una ventaja sorpresa.

Tras este anuncio, el jurado dividió a los participantes por grupo para que trabajaran de manera individual diferentes platos según una hora del día que les dieran.

Los grupos por horas que armaron Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso quedaron así:

Valeria, Aleja y Pichingo tuvieron que hacer una preparación para las 7 a.m.

Valentina y Michelle les tocó 9 a.m.

David y Patty las 12 p.m.

Julián, Nico y Caterina las 4 p.m.

Raúl y Violeta les tocó las 8 p.m.

Carolina, Ricardo y Luisfer la 1 a.m.

David Sanín ganó prueba tras salida de Jorge Herrera. (Foto del Canal RCN)

¿Cómo reaccionó David Sanín tras ganar reto del 19 de agosto en MasterChef Celebrity?

David Sanín fue el elegido entre su grupo para pasar al atril a presentar su preparación para las 12 p.m.

El comediante llegó al frente con un plato llamado "La hazaña de hacer una lasaña", un plato que de primerazo gustó a los jurados.

Sin embargo, para los chefs el plato no quedó perfecto ya que tenía algunos detalles que podían mejorarse para ser una preparación de la alta cocina.

Tras probar los mejores platos de la jornada, el jurado decidió darle la victoria a David, quien se mostró con sentimientos encontrados al no saber si la ventaja que tendrá será buena o no.

Puede que haya ganado mi primer reto, pero a nadie le importa porque no tiene premio. Ganar es ganar.

¿Cuál fue la misteriosa ventaja que se llevó David Sanín en reto del 19 de agosto en MasterChef Celebrity?

Tras llevarse la victoria, David intentó indagarles a los jurados y a Claudia Bahamón por cuál era esa ventaja que se había ganado a cambio del pin de inmunidad.

Sin embargo, la presentadora no quiso darle ninguna pista y le dio como consejo analizar que podría hacer con esa misteriosa ayuda.

Vamos a descansar, qué sueñes con esas opciones de ventaja.

David por su parte, detrás de cámaras confesó que le gustaría tener el beneficio de enviar a algunos de sus compañeros a reto de eliminación directo.

Elige a tres para que vayan a reto de eliminación.



