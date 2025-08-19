Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

David Sanín ganó reto en MasterChef Celebrity y se llevó misteriosa ventaja, ¿cuál fue?

El comediante David Sanín sorprendió a los jurados de MasterChef Celebrity y se llevó curiosa ventaja que preocupa a todos.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
David Sanín se llevó misteriosa ventaja en MasterChef
David Sanín tendrá importante responsabilidad en MasterChef. (Foto Canal RCN)

El capítulo del 19 de agosto de MasterChef Celebrity dejó al comediante David Sanín como el gran ganador de la noche con un plato que dividió opiniones entre el jurado y sus compañeros.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el plato con el que David Sanín ganó reto del 19 de agosto en MasterChef Celebrity?

Los participantes previo a conocer los detalles del reto del día se vieron sorprendidos con la noticia que no habría pin de inmunidad, sino por el contrario, una ventaja sorpresa.

Tras este anuncio, el jurado dividió a los participantes por grupo para que trabajaran de manera individual diferentes platos según una hora del día que les dieran.

Los grupos por horas que armaron Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso quedaron así:

  • Valeria, Aleja y Pichingo tuvieron que hacer una preparación para las 7 a.m.
  • Valentina y Michelle les tocó 9 a.m.
  • David y Patty las 12 p.m.
  • Julián, Nico y Caterina las 4 p.m.
  • Raúl y Violeta les tocó las 8 p.m.
  • Carolina, Ricardo y Luisfer la 1 a.m.
Jorge Herrera cocina junto a David Sanin.
David Sanín ganó prueba tras salida de Jorge Herrera. (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó David Sanín tras ganar reto del 19 de agosto en MasterChef Celebrity?

David Sanín fue el elegido entre su grupo para pasar al atril a presentar su preparación para las 12 p.m.

El comediante llegó al frente con un plato llamado "La hazaña de hacer una lasaña", un plato que de primerazo gustó a los jurados.

Sin embargo, para los chefs el plato no quedó perfecto ya que tenía algunos detalles que podían mejorarse para ser una preparación de la alta cocina.

Tras probar los mejores platos de la jornada, el jurado decidió darle la victoria a David, quien se mostró con sentimientos encontrados al no saber si la ventaja que tendrá será buena o no.

Puede que haya ganado mi primer reto, pero a nadie le importa porque no tiene premio. Ganar es ganar.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la misteriosa ventaja que se llevó David Sanín en reto del 19 de agosto en MasterChef Celebrity?

Tras llevarse la victoria, David intentó indagarles a los jurados y a Claudia Bahamón por cuál era esa ventaja que se había ganado a cambio del pin de inmunidad.

Sin embargo, la presentadora no quiso darle ninguna pista y le dio como consejo analizar que podría hacer con esa misteriosa ayuda.

Vamos a descansar, qué sueñes con esas opciones de ventaja.

David por su parte, detrás de cámaras confesó que le gustaría tener el beneficio de enviar a algunos de sus compañeros a reto de eliminación directo.

Elige a tres para que vayan a reto de eliminación.


Por eso, no te puedes perder ningún detalle de MasterChef Celebrity y lo puedes hacer desde la app del Canal RCN totalmente gratis haciendo clic acá.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Ricardo Vesga lloró en reto de MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Ricardo Vesga lloró en reto de MasterChef Celebrity y preocupó a todos, ¿qué le pasó?

El actor Ricardo Vesga contó emotiva historia al presentar plato de MasterChef Celebrity y le aguó el ojo a más de uno.

Jorge Rausch tomó medidas con los participantes MasterChef Celebrity Colombia

Jorge Rausch regañó a los participantes de MasterChef Celebrity y les quitó beneficio

El chef Jorge Rausch les llamó la atención a los participantes de MasterChef Celebrity y les puso 'castigo' por esta razón.

Claudia Bahamón dio noticia a participantes previo a reto MasterChef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón les dio mala noticia a los participantes de MasterChef tras salida de Jorge Herrera

Claudia Bahamón sorprendió a los participantes de MasterChef Celebrity con novedad previo a reto tras salida de Jorge Herrera.

Lo más superlike

Aida Victoria Merlano se hizo look como Soraya Montenegro Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano sorprende con nuevo look al estilo de Soraya Montenegro: así quedó

Aida Victoria Merlano sorprendió con look al estilo de la villana de la novela María la del Barrio, Soraya Montenegro.

La decisión de Ángela Aguilar que demuestra su cariño por la hija de Nodal Ángela Aguilar

Christian Nodal sorprende al ignorar a Ángela Aguilar en pleno escenario | VIDEO

Festivos en Colombia: descubre cuándo será el próximo descanso largo del año Viral

¿Cuándo será el próximo festivo en Colombia y qué día de la semana cae?

Estrés Salud

La lista negra: los cinco hábitos que arruinan la felicidad después de los 20 años

Festival Estéreo Picnic 2026 anuncia su regreso Bogotá

Festival Estéreo Picnic 2026: conoce las fechas y venta de boletas oficiales